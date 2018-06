Galway Golfers In Strong Positions Following Day One Of The Irish Boys Open

Athenry’s David Kitt is in a strong position going into today’s second round of the Irish Boys amateur open at Belvoir Park. His opening round of 68 has him at -3 just one shot off the leaders Joshua Robinson from Lisburn and Theo Boulet from France. Galway’s Liam Nolan is also in contention following a level par 71 that has him in twelfth place on his own, four shots off the lead. Nolan tees off at 3.16 this afternoon while Kitt has an earlier tee off time of 10.15. Other Galway golfers in action this afternoon are Darren Leufer of Athenry at 9.16, Allan Hill from Athenry at 10.37, Cathal Cunningham from Galway Bay at 1.48, Gavin Keogh from Galway at 2.21 and Sam Murphy from Portumna who will tee off at 2.32.

Round 1 Scores

Galway Scores In Bold

67 T Boulet (France); J Robinson (Lisburn)

68 D Kitt (Athenry); R Carvill (Warrenpoint); H Islam (England)

69 J McCabe (Roganstown); O Maguire (Slieve Russell); A Davies (Wales)

70 J Byrne (Baltinglass); S Dowling (The Island); S Burrell (Spain)

71 L Nolan (Galway)

72 R Goodyear (England); E Shipp (Headfort); B Pierleoni (England); D West (England); C French (Carton House); S Doyle (Black Bush)

73 D Raher (Dungarvan); D Leufer (Athenry); C Denvir (Elm Park); D Li (Germany); T McKibbin (Holywood); S Miller (Clandeboye); D Gurr (England); J Brady (Rosslare); D Keating (Seapoint); C Murtagh (Balcarrick); S O’Brien (Nenagh); A d’Aurelle de Paladines (France); C Byrne (Strabane); G Keogh (Galway); A Maguire (Laytown & Bettystown); H Archer (France); M Kennedy (Royal Dublin)

74 M Deasy (Bantry Bay); R McNelis (Fintona); K Morrison (Greenacres); C Rabbette (Esker Hills); D Rochford (Bray); G Herlihy (Castle); B Beaumont (Bangor); N Trey (France); A Marshall (Lisburn); S Carroll (Castle Dargan); J Hill (Galgorm Castle); P McNelis (Fintona)

75 J Shellard (Lisburn); A Blair (Scrabo); P Naughton (Limerick); K Rafferty (Dundalk); H Arnold (England); C Glennon (Glasson); A Greville (Wales); T Plunkett (Crover House); C Dunn (Foyle); J Black (Lisburn); J Rooney (Co Armagh); A Flynn (Dun Laoghaire); P Beauvy (France)

76 O O’Driscoll (Golf Clementader Paris); A Smith (Mullingar); E Rowe (Tandragee); S Irwin (Killeen); L Keyes (Dun Laoghaire); E McArthur (Massereene); E Sullivan (Carton House); A Naughton (Grange Castle Golf club); D Connolly (Castle Dargan); P Conroy (Enniscorthy); L Mitchell (Knock); J Egan (Muskerry); T Higgins (Roscommon); J Mackin (Dundalk); E O’Shaughnessy (Muskerry); C Dawson (Tramore)

77 J Doherty (Carton House); J O’Riordan (Dungarvan); A Carroll (Citywest Resort); N Kirwan (Mount Juliet); S Jones (Belvoir Park); B Phipps (Ardee); T Smyth (Castle); K Robinson (Castlewarden); B Crawford (Greenacres); A Hill (Athenry); R Cowhey (Elm Park); R Galligan (Elm Park); J Hull (England); N Van Caneghem (France)

78 D Twomey (Elm Park); A Doyle (Silverwood); P Greene (Holywood); I Halpin (Cahir Park); S Kearns (Elm Park); J Boles (Charleville); C Hickey (Dooks); S Leonard (Mitchelstown)

79 C Cooley (Belvoir Park); S Walker (Roscommon); R McCrory (Lurgan); K Honer (Roganstown); R Goodall (Royal Portrush); P Arundel (England); K Patton (Lisburn)

80 J Duffy (Buncrana Golf Club); D Marshall (Naas); C Cunningham (Galway Bay); D Kelly (Cill Dara); O Reilly (Newlands); E Murphy (Dundalk); D Lynch (Clonmel)

81 L Abom (Edmondstown); P Byrne (Ballybunion); M McCormack (Mullingar); K McArdle (Powerscourt); J Connolly (Lahinch); O Twomey (The Island); J Brown (The Heath); T Stout (Royal Belfast)

82 E McGrath (Athlone); B McCarthy (Kinsale); S Murphy (Portumna)

83 S Murtagh (Mullingar); S Whelan (Royal Tara); S Downes (Royal Dublin); J Napier (Scrabo); D Mulligan (Laytown & Bettystown); D Boden (Belvoir Park); M Fitzgibbon (Portmarnock)

84 A Collins (Laytown & Bettystown); D O’Malley (Black Bush); A Doherty (Carton House); D Keery (Shandon Park Golf Club)

85 M Troy (Dungarvan); C Connell (Newlands)

86 T Kelly (Royal Dublin); C Steel (Spain)

87 L Travers (Ardee); S Young (Fintona); D Carton (New Forest)

WD A Bocquet (France)

RTD P Taylor (Tandragee)