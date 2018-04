Galway GAA Club Football Results

North GPC U-20 “B” Semi-Final

St. Gabriels 1-11 Tuam Stars 1-6

St. Gabriels play St. Brendan’s in the North Final.

North GPC U-20 “A” Final

Mountbellew/Moylough 2-9 Claregalway 0-11

West GPC U-20 “B” Final

Leitir Mór 1-13 An Spideal/Oileáin Arann 0-14

Leitir Mór play the winners of St. Gabriels and St. Brendan’s in the County Final.

West GPC U-20 “A” Semi-Final

Moycullen 3-11 Oughterard 0-13

Moycullen play Salthill/Knocknacarra in the West Final.

County Leagues

2017 Division 3 League Final

Barna 2-7 Claregalway 0-6

Division 3

Oileáin Arann 1-12 Monivea/Abbey 1-10

Williamstown 3-10 Caltra 0-10

Kilconly 1-15 Oranmore/Maree 2-9

Division 4

Corofin 3-17 Clifden 1-6

Renvyle 4-7 Dunmore McHales 3-9

St. Gabriels 2-11 St. James 0-8

Division 5

Annaghdown 2-13 Corofin 3-5

Ballinasloe Glinsk Postponed

Milltown 0-12 Headford 0-7

Killannin 1-8 Moycullen 0-11

Division 6

Kilkerrin/Clonberrne 2-9 Monivea/Abbey 1-9

Kilconly 1-11 Caltra 0-3

Division 7

Padraic Pearse 1-10 Killererin 0-9

Menlough 1-10 Caherlistrane 1-6

St. Brendan’s 2-14 Tuam Stars 1-10

Minor Leagues

Barna 1-21 Salthill/Knocknacarra 1-5

Moycullen 2-11 St. Michaels 2-7

Oranmore/Maree 1-10 Killannin 0-8

Annaghdown 1-10 Tuam Stars 0-10

St. Brendan’s 3-10 Caltra 2-5

Dunmore McHales 0-12 Headford 0-9

St. Brendan’s 3-7 Headford 0-6

Cortoon Shamrocks 2-10 Kilconly 0-4

An Cheathru Rua 1-8 Clifden/Renvyle 1-8

Micheál Breathnach 1-8 Clonbur 0-10

An Spideal/Oileáin Arann 1-6 Kinvara 2-3

Oranmore/Maree 8-12 Clifden/Renvyle 1-4

Kilconly 1-13 Menlough 2-3