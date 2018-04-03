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News Break

News Break

Galway GAA Club Football Results

By Sport GBFM
April 3, 2018

Time posted: 10:36 am

North GPC U-20 “B” Semi-Final
St. Gabriels 1-11 Tuam Stars 1-6
St. Gabriels play St. Brendan’s in the North Final.

 

North GPC U-20 “A” Final
Mountbellew/Moylough 2-9 Claregalway 0-11

 

West GPC U-20 “B” Final
Leitir Mór 1-13 An Spideal/Oileáin Arann 0-14
Leitir Mór play the winners of St. Gabriels and St. Brendan’s in the County Final.

 

West GPC U-20 “A” Semi-Final
Moycullen 3-11 Oughterard 0-13
Moycullen play Salthill/Knocknacarra in the West Final.

 

County Leagues
2017 Division 3 League Final
Barna 2-7 Claregalway 0-6

Division 3
Oileáin Arann 1-12 Monivea/Abbey 1-10
Williamstown 3-10 Caltra 0-10
Kilconly 1-15 Oranmore/Maree 2-9

Division 4
Corofin 3-17 Clifden 1-6
Renvyle 4-7 Dunmore McHales 3-9
St. Gabriels 2-11 St. James 0-8

Division 5
Annaghdown 2-13 Corofin 3-5
Ballinasloe Glinsk Postponed
Milltown 0-12 Headford 0-7
Killannin 1-8 Moycullen 0-11

Division 6
Kilkerrin/Clonberrne 2-9 Monivea/Abbey 1-9
Kilconly 1-11 Caltra 0-3

Division 7
Padraic Pearse 1-10 Killererin 0-9
Menlough 1-10 Caherlistrane 1-6
St. Brendan’s 2-14 Tuam Stars 1-10

 

Minor Leagues
Barna 1-21 Salthill/Knocknacarra 1-5
Moycullen 2-11 St. Michaels 2-7
Oranmore/Maree 1-10 Killannin 0-8
Annaghdown 1-10 Tuam Stars 0-10
St. Brendan’s 3-10 Caltra 2-5
Dunmore McHales 0-12 Headford 0-9
St. Brendan’s 3-7 Headford 0-6
Cortoon Shamrocks 2-10 Kilconly 0-4
An Cheathru Rua 1-8 Clifden/Renvyle 1-8
Micheál Breathnach 1-8 Clonbur 0-10
An Spideal/Oileáin Arann 1-6 Kinvara 2-3

Oranmore/Maree 8-12 Clifden/Renvyle 1-4
Kilconly 1-13 Menlough 2-3

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