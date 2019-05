The 11 candidates contesting the 5 seater Gort-Kinvara area are Fionn Kiely, Joe Byrne, P.J. Murphy, Declan Diviney, Emma O’Connell, Gerry Finnerty, Kevin Fahey, Martina Kinane, Geraldine Donohue, Cormac Mac Gowan and Hubert Geoghegan

