Galway 1-12 Mayo 0-12 – The Commentary

Galway are through to the Connacht Senior Football Semi-Final after beating Mayo 1-12 to 0-12 in McHale Park.

Here is another chance to hear the commentary again with Ollie Turner, Barry Cullinane, Diarmuid Blake and Kevin Dwyer

Presented by John Mulligan

GALWAY: R Lavelle, D Kyne, S A Ó’ Ceallaigh, E Kerin, G O’Donnell, G Bradshaw, C Sweeney, T Flynn (0-1), C Duggan (0-2), S Walsh (0-3), P Conroy, J Heaney (1-0), S Armstrong (0-1), D Comer (0-2), B McHugh (0-2) SUBS: P Cooke, E Brannigan, I Burke, S Kelly, J Duane, A Varley, T Flynn (0-1)

MAYO: D Clarke, E O’Donoghue, C Barrett, K Higgins (0-1), P Durcan, C Boyle, S Coen, S O’Shea, T Parsons (0-1), K McLoughlin (0-2), A O’Shea, D O’Connor (0-1), C Loftus (0-3), J Doherty, A Moran (0-2) SUBS: C O’Connor (0-2), D Drake, J Durcan, C Hanley, D Vaughan, B Harrison