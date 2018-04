GAA announce referee panels for 2018 Championships

The GAA has announced its panel of referees for this summer’s football and hurling championships. Monaghan’s Martin McNally (football) and Limerick’s Johnny Murphy (hurling) are the two new officials to come in, with Marty Duffy (Sligo) and Brian Gavin (Offaly) having retired from the panel at the end of last year.

The Referee and Linesman Panels for the 2018 Championship are as follows

Football – Championship Panel of 18:

Ciaran Branagan (An Dún)

Barry Cassidy (Doire)

David Coldrick (An Mhí)

Niall Cullen (Fear Manach)

Maurice Deegan (Laois)

David Gough (An Mhí)

Jerome Henry (Maigh Eo)

Padraig Hughes (Ard Mhacha)

Sean Hurson (Tír Eoghan)

Fergal Kelly (An Longfort)

Conor Lane (Corcaigh)

Martin McNally (Muineachán)

Joe McQuillan (An Cabhán)

Noel Mooney (An Cabhán)

Paddy Neilan (Ros Comáin)

Anthony Nolan (Cill Mhantáin)

Derek O’Mahony (Tiobraid Árann)

Cormac Reilly (An Mhí)

Football – Championship Linesman Panel of 8:

James Bermingham (Corcaigh)

Brendan Cawley (Cill Dara)

Liam Devenney (Maigh Eo)

Paul Faloon (An Dún)

Sean Lonergan (Tiobraid Árann)

James Molloy (Gaillimh)

Padraig O’Sullivan (Ciarraí)

Barry Tiernan (Áth Cliath)

Hurling – Liam MacCarthy Championship panel of 10:

Sean Cleere (Cill Chainnigh)

Fergal Horgan (Tiobraid Árann)

John Keenan (Cill Mhantáin)

Alan Kelly (Gaillimh)

Diarmuid Kirwan (Corcaigh)

Colm Lyons (Corcaigh)

James McGrath (An Iarmhí)

Johnny Murphy (Luimneach)

Paud O’Dwyer (Ceatharlach)

James Owens (Loch Garman)

Hurling – Joe McDonagh Cup and Christy Ring Cup Panel of 16:

Peter Burke (Cill Chainnigh)

James Connors (Dún nan Gall)

Colum Cunning (Aontroim)

Alfie Devine (An Iarmhí)

Liam Gordon (Gaillimh)

Justin Heffernan (Loch Garman)

David Hughes (Ceatharlach)

Shane Hynes (Gaillimh)

John Keane (Gaillimh)

Cathal McAllister (Corcaigh)

Rory McGann (An Clár)

Paatrick Murphy (Ceatharlach)

John O’Brien (Laois)

Johnny Ryan (Tiobraid Árann)

Sean Stack (Áth Cliath)

Thomas Walsh (Port Láirge)

Hurling – Nicky Rackard Cup and Lory Meagher Cup Panel:

Kevin Brady (An Lú)

James Clarke (An Cabhán)

Aiden Ferguson (Fear Manach)

Thomas Gleeson (Áth Cliath)

Kevin McGeeney (Ros Comáin)

Gearóid McGrath (Loch Garman)

Chris Mooney (Áth Cliath)

Gavin Quilty (Cill Chainnigh)