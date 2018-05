Flogas Irish Amateur Open First Round Scores

Round one scores (complete)

Flogas Irish Amateur Open

Royal County Down

65 R Dawson (Tramore)

68 A Fitzpatrick (England); A Gleeson (Castle)

69 J Skov Olesen (Denmark); M Saulez (South Africa); D Hague (England); M Jordan (England); D Rauch (Germany); R Cannon (Balbriggan); K Reitan (Norway); A Wilson (England)

70 G Collins (Rosslare); J Hapgood (Wales); B Gill (England); S Watts (Cairndhu); C Thornton (England); N Bachem (Germany)

71 P O’Keeffe (Douglas); C Woollam (South Africa); R Mullarney (Galway); G Bloor (England); A Hill (Athenry); J Fox (Portmarnock); J Gough (England); T Nel (South Africa); G Chevalier (France); J Wilson (Scotland); D Langley (England); P Brennan (Belvoir Park); P Melching (Netherlands)

72 L Sanges (Wales); E Walker (Scotland); L Shepherd (England); M Hammer (Germany); C Barrow (Scotland); C Strickland (England); E McIntosh (Scotland); M Mitchell (South Africa); J Sugrue (Mallow)

73 C Mansfield (South Africa); T Carter (England); J Brady (Rosslare); T Vaillant (France); Q Debove (France); J Cope (England); R Williams (England); R Brazill (Naas); J Yates (Naas); J Mc Donnell (Forrest Little); N Poppleton (England); D Brophy (Castleknock); B Hutchinson (England); F Hanisch (Germany); C Denvir (Elm Park); B Chamberlain (Wales); J Schaper (South Africa); J Pierse (Portmarnock)

74 C Lamprecht (South Africa); F Carr (Kirkistown Castle); R Neergaard-Petersen (Denmark); M Norton (Belvoir Park); J Mis (England); A Maguire (Laytown & Bettystown); T Vahlenkamp (Germany); A Edwards-Hill (England); A Petit (France); C Rafferty (Dundalk); J Sundborg (England); S Done (England); B Anderson (The Royal Dublin); K Cantley (Scotland); S Easton (Scotland); T Clements (England); J Davies (Wales); B McKenzie (England)

75 B Jones (England); M Waite (England); C Farr (England); R Williamson (Holywood); D Germishuys (South Africa); J McMahon (England); D Howie (Scotland); J Johnston (Scotland); G Lenehan (Portmarnock); R Foley (Switzerland); A Flanagan (England); A Grant (Dundalk); M Martin (England)

76 S Locke (Scotland); A Plumb (England); O Huggins (England); R Moran (Castle); D McAleenon (Edenmore); J Glenn (England); R Pierse (Grange); T Thurloway (England); D Brown (England); J de Bruyn (Germany); H Goddard (England)

77 J Madden (Royal Portrush); J Whelan (Newlands); P Coughlan (Castleknock); M Ryan (New Ross); N Muller (France); W Nienaber (South Africa); J Bolton (England); M Power (Kilkenny)

78 A McDougall (Scotland); A Laussot (France); K Egan (Carton House); T Plumb (England); J Gaunt (England); H Foley (The Royal Dublin); L Abrial (France); R Dutton (Tandragee); G Petrozzi (England); E Farrell (Ardee); P Mullins (Wales); T McLarnon (Massereene)

79 R Black (Hilton Templepatrick); D Coghlan (Portmarnock); J Fletcher (Warrenpoint); D Mary (France); T Sloman (England)

80 E Smith (Laytown & Bettystown); O Crooks (Bushfoot); D Kitt (Athenry); W Porter (Scotland)

81 J Walsh (Castle); W Small (Tandragee); G Frimodt (Denmark); M Lamb (England); T Shin (England)

82 D McNeill (Scotland); J Paterson (Scotland); C Woodroofe (Dun Laoghaire)

83 R Knightly (The Royal Dublin)

86 M d’Harcourt (France)