Draw For Day’s One And Two Of The Flogas Irish Amateur Open

Flogas Irish Amateur Open

Royal County Down

Round One Thursday 17 May / Round Two Friday 18 May

Draw

Round 1 / Round 2

07:00/ 11:18: Sam Done (Eng), Eugene Smith (L’town & B’town), James Wilson (Sco)

07:11 / 11:34: John Paterson (Sco), Robert Cannon (Balbriggan), Thomas Thurloway (Eng)

07:22 / 11:45: David McAleenon (Edenmore), Hugh Foley (Royal Dublin), James Glenn (Eng)

07:33 / 11:56: Darragh Coghlan (Portmarnock), Dan Brown (Eng), Marin d’Harcourt (Fra)

07:44 / 12:07: Alexandre Petit (Fra), Robin Williams (Eng), Jack Madden (Royal Portrush)

07:55 / 12:18: Charlie Denvir (Elm Park), Bailey Gill (Eng), Alasdair McDougall (Sco)

08:06/ 12:29: Jacob Davies (Wal), Mitch Waite (Eng) , John Brady (Rosslare)

08:17/ 12:40: Evan Farrell (Ardee), Jake Bolton (Eng), Ross Dutton (Tandragee)

08:28 / 12:51: Allan Hill (Athenry), Arron Edwards-Hill (Eng), Stephen Watts (Cairndhu)

08:39 / 13:02: Robbie Pierse (Grange), Rory Williamson (Holywood), Angus Flanagan (Eng)

08:50 / 13:13: Jack McDonnell (Forrest Little), Darren Howie (Sco), Richard Knightly (Royal Dublin)

09:01 / 13:24: Keith Egan (Carton House), William Small (Tandragee), Jamie Mist (USA)

09:17 / 13:40: Robert Brazill (Naas), Jack Walsh (Castle), Duncan McNeill (Sco)

09:28 / 13:51: Paddy Mullins (Wal), Will Porter (Sco), Robert Moran (Castle)

09:39 / 14:02: James Sugrue (Mallow), Nicolas Muller (Fra), Alasdair Plumb (Eng)

09:50 / 14:13: Callan Barrow (Sco), Barry Anderson (Royal Dublin), Quentin Debove (Fra)

10:01 / 14:24: Colin Woodroofe (Dun Laoghaire), Therion Nel (RSA), Timothy Shin (Eng)

10:12 / 14:35: Kieran Cantley (Sco), James Fox (Portmarnock), Charlie Thornton (Eng)

10:23 / 14:46: Owen Crooks (Bushfoot), Ben Hutchinson (Eng), Jake Whelan (Newlands)

10:34 / 14:57: Jordan Sundborg (Eng), Reece Black (Hilton Templepatrick), Jacob Skov Olesen (Denmark)

10:45 / 15:08: Jack Cope (Eng), Jake Hapgood (Sco), Geoff Lenehan (Portmarnock)

10:56 / 15:19: Guillaume Chevalier (Fra), Laird Shepherd (Eng), Alex Maguire (L’town & B’town)

11:07 / 15:30: Patrick Brennan (Belvoir Park), Jack Pierse (Portmarnock),John Gough (Eng)

11:18 / 07:00: Gary Collins (Rosslare), David Kitt (Athenry), Stuart Easton (Sco)

11:34 / 07:11: Jack Gaunt (Eng), Jamie Fletcher (Warrenpoint), Lucas Abrial (Fra)

11:45 / 07:22: Robert Foley (Switzerland) David Rauch (Germany), Callum Farr (Eng)

11:56 / 07:33: Olly Huggins (Eng), Michael Jnr Ryan (New Ross), Ben Chamberlain (Wal)

12:07 / 07:44: Nick Bachem (Ger), Billy McKenzie (Eng), Clayton Mansfield (RSA)

12:18 / 07:55: Tiarnan McLarnon (Massereene), George Bloor (Eng), Euan McIntosh (Sco)

12:29 / 08:06: Aaron Grant (Dundalk), Tom Vaillant (Fra), Sam Locke (Sco)

12:40 / 08:17: Matty Lamb (Eng), Jim Johnston (Sco), Deon Germishuys (RSA)

12:51 / 08:28: Thomas Plumb (Eng), Mark Power (Kilkenny), Chris Woollam (RSA)

13:02 / 08:39: Charlie Strickland (Eng), Peter O’Keeffe (Douglas), Peter Melching (Ned)

13:13 / 08:50: Dimitri Mary (Fra), Max Martin (Eng), Harry Goddard (Eng)

13:24 / 09:01: Joshua McMahon (Eng), Matt Saulez (RSA), Ronan Mullarney (Galway)

13:40 / 09:17: Dylan Brophy (Castleknock), Taylor Carter (Eng), Aymeric Laussot (Fra)

13:51 / 09:28: Jayden Schaper (RSA), Tom Sloman (Eng), Timo Vahlenkamp (Germany)

14:02 / 09:39: Andrew Wilson (Eng), Euan Walker (Sco), Marc Norton (Belvoir Park)

14:13 / 09:50: Paul Coughlan (Castleknock), Gian Marco Petrozzi (Eng), Malcolm Mitchell (RSA)

14:24 / 10:01: Kristoffer Reitan (Nor), Robin Dawson (Tramore), Todd Clements (Eng)

14:35 / 10:12: Alex Gleeson (Castle), Jannik de Bruyn (Ger), Matthew Jordan (Eng)

14:46 / 10:23: Wilco Nienaber (RSA), Nicholas Poppleton (Eng), Rasmus Neergaard-Petersen (Den)

14:57 / 10:34: Caolan Rafferty (Dundalk), David Hague (Eng), Christo Lamprecht (RSA)

15:08 / 10:45: Marc Hammer (Ger), Jonathan Yates (Naas), Benjamin Jones (Eng)

15:19 / 10:56: Gustav Frimodt (Den), Alex Fitzpatrick (Eng), Falko Hanisch (Ger)

15:30 / 11:07: Lewys Sanges (Wal), Fraser Carr (Kirkistown Castle), David Langley (Eng)