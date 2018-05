Cumann na mBunscoil Girls football finals results

The county Cumann na mBunscoil girls football finals were played in Loughgeorge on Monday with the following results:

County Football Finals – Cailíní

Roinn A (11 ) Belclare 6-9 v Corrandulla 5-11

Roinn D (11) Scoil Rόis 5-8 v Mervue G.N.S. 3-2

Roinn B (11) Carnmore 5-5 v Lisheenkyle 0-5

Roinn E (9) An Spidéal 5-9 v Boleybeg 1-4

Roinn F (9) Caherlistrane 3-7 v Claran 0-10

Roinn C (11) Gaelscoil Mhic Amhlaigh 3-10 v Killeeneen 0 –1

Roinn G (9) Bullaun 3-4 v Monivea 1-4

Roinn I (9) Scoil Uί Cheithearnaigh 3-6 v Portumna 0-3

Roinn H (9) Glinsk 5-9 v Castleblakeney 5-4

Roinn J (7) Leitrim 8-7 v Ballyglass 3-4

Roinn K (7) Garrafrauns 6-6 v Newtown 2-3

Roinn L (5) Kilbannon 10-8 v Castlefrench 4 – 3