Cumann na mBunscol Boys football finals today

The Cumann na mBunscol Boys County Football Finals are being played today in Loughgeorge. The schedule is as follows:

Main Pitch 1- New

10.00 Roinn H (11) Cregmore v Ardrahan

11.00 Roinn A (15) G.S. Mhic Amhlaigh v Corrandulla

12.00 Roinn B (13) Carnmore v Bawnmore

1.00 Roinn C (13) Loughrea v G.S. de hĺde

2.00 Roinn I (11) Gardenfield v Killtullagh

Pitch 2

10.00 Roinn J (9) Corrandrum v Coolarne

11.00 Roinn F (11) Bushypark v Knocknacarra

12.00 Roinn E (11) G.S. Ui Cheithearnaigh v Scoil Einne (Salthill)

1.00 Roinn D (11) Belclare v Annaghdown

2.00 Roinn G (11) Claddagh or Merlin Woods v Barna

Small Pitch 3

10.00 Roinn O (7) Gurteen v Aughrim

10.45 Roinn M (7) Castlehackett v Tullykyne

11.30 Roinn N (7) Mullagh v Ballymana

12.15 Roinn L (7) Ballaghlea v Glinsk

1.00 Roinn K (9) Menlough v Ballinlass/Gortaleam

00 Roinn P (5) Fohenagh v Brownsgrove