Senior League Fixtures

Oranmore v St Thomas

Wednesday 6-45

Eyrecourt v Killimor

Clonfert Friday 6-30

Ardrahan v Cappataggle

Saturday time to be confirmed, either 4-30 or 6-30. Ardrahan Venue

Pearses v Kinvara

Monday 6-30 in Gurteen

Intermediate League

Mountbellew/Moylough v Castlegar

Friday 6-15 Mountbellew

Ahascragh/Caltra v Craughwell

Friday 6-30 Fohenagh

Carnmore v Shamrocks

Saturday 6pm Carnmore

Kiltormer v Kiltulla/Killmordaly

Monday 2pm Clontuskert