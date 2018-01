Connacht Wins Ladies PPS Interprovincial Shield

The Connacht Ladies Post Primary Schools Team defeated Leinster in the final of the Inter Provincial Shield on a final score of Connacht 3-5 Leinster 1-5 played on Saturday in Coralstown, Kinnegad.

There were 12 Galway Players in the Panel.

The Connacht Panel Was…

1 Laura Brennan Mount St Michael Claremorris Co. Mayo

2 Eimhin Quinn Ballinamore Community School Co. Leitrim (Captain)

3 Michaela Walsh Scoil Muire & Padraig Swinford Co. Mayo

4 Shannon Dowd St. Nathy’s College Ballaghaderreen Co. Roscommon

5 Ella Brennan St. Attracta’s Community School Co. Sligo

6 Roisin Flynn St. Mary’s Secondary School Ballina Co. Mayo

7 Lynsey Noone Glenamaddy Community School Co. Galway

8 Niamh Daly Presentation College Currylea Tuam Co. Galway

9 Rebecca Waldron Mount St Michael Claremorris Co. Mayo

10 Hannah Noone Glenamaddy Community School Co. Galway

11 Ciara McCarthy Colaiste Bhaile Chlair Claregalway Co. Galway

12 Kate Geraghty Presentation College Currylea Tuam Co. Galway

13 Vivienne Egan Carrick-on-Shannon Community School Co. Leitrim

14 Amy O’Donovan Presentation College Currylea Tuam Co. Galway

15 Maria Reilly Our Lady’s Secondary School Belmullet Co. Mayo

16 Michelle Treacy Sacred Heart School Westport Co. Mayo

17 Sasha Lavin St. Nathy’s College Ballaghaderreen Co. Roscommon

18 Shauna Boyle Scoil Bhride Mercy Convent Tuam Co. Galway

19 Louise Brady Scoil Mhuire Strokestown Co. Roscommon

20 Chelsie Crowe Presentation College Currylea Tuam Co. Galway

21 Shauna Golden St. Nathy’s College Ballaghaderreen Co. Roscommon

22 Amy Malone Castlerea Community School Co. Roscommon

23 Chloe Miskell Holy Rosary College Mountbellew Co. Galway

24 Aoife Molloy Scoil Bhride Mercy Convent Tuam Co. Galway

25 Megan McCormack St. Nathy’s College Ballaghaderreen Co. Roscommon

26 Roisin McGrenaghan Carrick-on-Shannon Community School Co. Leitrim

27 Mikaela McHugh Scoil Mhuire Strokestown Co. Roscommon

28 Derbhla Neenan Dunmore Community School Co. Galway

29 Louise Reilly Presentation College Currylea Tuam Co. Galway

30 Ann Sheridan Sacred Heart School Westport Co. Mayo

Manager: Francie Keane Roscommon

Mentors: Sarah Conneally Galway

Mentors: Michellle Guckian Leitrim

Mentors: Laura Higgins Mayo

Mentors: Gerry Carmody Roscommon

Mentors: Katie Walsh Sligo

Physio: Brendan Fitzpatrick Mayo

The Connacht team were sponsored by Tumble Jungle Ballina.