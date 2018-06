Connacht U20 Football Semi-Final – The Commentary

Here is another chance to hear last Saturday’s Connacht U20 Football Semi-Final Commentary between Galway and Roscommon from Tuam Stadium.

Roscommon booked their place in the Connacht Final with a 1-11 to 0-11 win.

Commentary from Tommy Devane and Frank Morris

Scorers for Roscommon: Cian McKeon 0-7 (6f), Dylan Ruane 1-0, Aaron Brady 0-2 (2f), Paul Carey 0-1, Damien Duff 0-1

Scorers for Galway: Dessie Conneely 0-6 (6f), Rob Finnerty 0-3 (1f), Darragh Silke 0-1, Rory Cunningham 0-1 (1f).

GALWAY: Oran Burke; Sean Fitzgerald, Sean Mulkerrin, Conor Campbell; Jack Glynn, Ryan Forde, Colin Murray; Cein Darcy, John Daly; Darragh Silke, Lorcan Molloy, Finian O’Laoi; Rob Finnerty, Liam Costello, Dessie Conneely. Subs: Barry Goldrick for Molloy (34), Rory Cunningham for Silke (44), Jack Kirrane for Costello (48), Fionan Garvey for Murray (52), Maitias Bairead for Daly (60).

ROSCOMMON: Aaron Brady; Lorcan Daly, Evan Flynn, Liam Cregg; Aidan Dowd, Luke Mollahan, Darren Nerney; Conor Shanagher, Eddie Nolan; Keith Murphy, David McManus, Dylan Ruane; Brian Derwin, Cian McKeon, Paul Carey. Subs: Ciaran Lawless for Murphy (20, blood), Damien Duff for Shanagher (20), Murphy for Lawless (28), Ciaran Sugrue for Derwin (39), Gerry Galvin for Nerney (48), Michael Conroy for Sugrue (50), Cian Corcoran for McManus (52, black).

Ref: Eamonn O’Grady (Leitrim).