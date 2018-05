Celtic Challenge Begins Tomorrow Evening

The Celtic Challenge U17 hurling competition gets under way tomorrow evening – Wednesday.

Galway Maroon and Galway Tribesmen are in action while Galway McDonagh have a bye.

The Galway Maroon side face Limerick Treaty in Crusheen while the Galway Tribesmen face Sligo at the Connacht Centre Of Excellence. Both games throw in at 7.30pm.

The Panels Are

Galway Maroon

Management: Niall Canavan, Joe Hession and Kevin Molloy

Player Club

Robert Noone Killimordaly

Conall Larissey Kinvara

Enda Collins Carnmore

Oisin Shannon Clarinbridge

Mark Hardiman Athenry

Darren Duggan Tommie Larkins

Adam Heneghan Annaghdown

Niall Fitzgerald Moycullen

Brandon Lee Athenry

Donal Parr Athenry

Cian Folan Moycullen

Jack Kelly Killimor

Conall Keane Michael Cusacks

Bobby Concannon Killimordaly

Adam Reilly Annaghdown

Gary Fox Carnmore

Mark McGrath Turloughmore

Luke Prendergast Ballindereen

Evan Cox Sarsfields

Rossa Barry Kinvara

Eanna Davoren Moycullen

Paddy Commins Gort

Jamie Treacy Athenry

Shane Murphy Castlegar

Ryan Howley Craughwell

Caoimhin Marron Gort

Galway McDonagh

Management: Damien Curley, William Burke and Gordon Crowley

Player Club

Mike Egan Cappataggle

Thomas Hynes Craughwell

Oisin Salmon Clarinbridge

Graham Glynn Ahascragh – Fohenagh

Christy Brennan Clarinbridge

John Cooney Sarsfields

Darren Greaney Killimordaly

Jack Barrett Padraig Pearses

Alex Connaire Sarsfields

Mark O ‘Regan Sarsfields

Sean McDonagh Mountbellew – Moylough

Mark Hennelly Padraig Pearses

Jack Walsh Kilconieron

Sean Connaughton Kilconieron

Niall Fleming Meelick-Eyrecourt

Conor Hynes Liam Mellows

Dean Ivers Kinvara

Ciaran Dillon Liam Mellows

Matthew Rosengrave Michael Cusacks

Shane Lyons Ballindereen

Tom Healy Ardrahan

Eoin Cooley Gort

Padraig Murphy Ardrahan

John Headd St. Thomas’

Oisin Slevin Ardrahan

Ian Lynskey Ardrahan

Galway Tribesmen

Management: Padraig Mannion, Padraig Keating and Eoin Kirwin

Player Club

Dylan Connolly Skehana

Oisin O’Toole Annaghdown

Conor Coleman Ballinasloe

Tom Collins Ballygar

Niall Kelly Ballinasloe

John Igoe Sylane

Jason McDonagh Moycullen

Darragh Mahon Sylane

Craig Potter Ballinasloe

Kevin Walsh Moycullen

Cian Naughton Ballygar

Darragh O’Sullivan Annaghdown

Karl Healy Ballygar

Phelim O’Reilly Ballinasloe

Reece Ryan Tuam

Tomas Mahon Rahoon

Eamonn Trayers Ballygar

Matthew Barry Clifden

Fintan Donnellan Ballinasloe

Sean Gordon Ballygar

Jack Mitchell Ballinasloe

Oran Fahy Moycullen

Jonathan Feehan Mountbellew

Ethan Costello Sylane

Oisin Dillon Annaghdown

Evan Glynn Ballinasloe