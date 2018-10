Fenagh Leitrim Starting @ 11am

Semi-Final

Boys 1st Year Singles: Ewan Hynes (Bish, Galway) v Darragh Bourke (Enniscrone, Sligo)

Final: Boys Jnr Doubles: Dara and Cathal Ó Laoire CCM an Spidéal v Cormac Finn and Shane Rafferty (C.Muire, Sligo)

Finals

Boys 1st Year Singles: Ewan Hynes (Bish, Galway) / Darragh Bourke (Enniscrone, Sligo) V Rory Carthy (Roscommon CBS, Roscommon) / Enda Jennings (St.Colmans, Mayo)

Boys 1st Year Doubles: Christopher Hanley & Ethan Kyne, (St Marys, Galway) v Calum McNicholas & Andrew Maloney, (St Louis Kiltimagh, Mayo)

Boys Junior Singles: Mikey Kelly (Clarin College, Galway) v Philip Halliday (Roscommon CBS, Roscommon) / Conor Bolster (St.Gerald’s, Mayo)

Girls Junior Singles: Sadhbh Ní Fhlaithearta (Coláiste na Coirbe, Galway) v Emma Leneghan (Balla Secondary School, Mayo) / Carragh Kennedy (Roscommon Community College, Roscommon)

Boys Intermediates: Liam Egan (Roscommon Community College, Roscommon) / Lorcan Conlon (Moyne College, Mayo) v David Donohue (Coláiste Éinde, Galway)

Boys Senior Singles: Oisin Noone (Coláiste Bhaile Chláir, Galway) v Nathan Corbett (Balla Secondary School, Mayo)

Through to all Ireland SF and Finals (Connacht venue Sat 20th)

Girls Jnr Doubles: Shonagh Mitchell & Siofra Cooley (Salerno, Galway)

Girls Snr Singles: Chloe Lydon, (Salerno, Galway)

Boys Intermediate Doubles: P Kearns & L Davoren (St Marys, Galway)

Snr Doubles: Shane & Enda Lawless (Coláiste Bhaile Chláir, Galway)

No opposition (no game)

1st Year Singles: Grace Ni Ainli (CCM an Spideal, Galway) only entry

1st Year Doubles: Jade Heary/Ava Killian, (Coláiste Bhaile Chláir, Galway) only entry