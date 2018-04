The Gigginstown House owned Road to Riches (pictured) has been included in the final list of 40 runners for the Aintree Grand National on Saturday. That’s following the withdrawal of the Nicky Henderson trained Gold Presents. Mike Vince reports…

The full list of 40 runners is:

HORSE/AGE/WEIGHT/RATING/TRAINER 1) MINELLA ROCCO (IRE), 8, 11-10, Jonjo O’Neill 2) BLAKLION, 9, 11-09, Nigel Twiston-Davies 3) ANIBALE FLY (FR), 8, 11-07, Tony Martin IRE

4) THE LAST SAMURI (IRE), 10, 11-07, Kim Bailey 5) VALSEUR LIDO (FR), 9, 11-06, Henry de Bromhead IRE

6) TOTAL RECALL (IRE), 9, 11-04, Willie Mullins IRE 7) ALPHA DES OBEAUX (FR), 8, 11-03, Mouse Morris IRE 8) PERFECT CANDIDATE (IRE), 11, 11-02, Fergal O’Brien 9) SHANTOU FLYER (IRE), 8, 11-01, Richard Hobson

10) TENOR NIVERNAIS (FR), 11, 11-00, Venetia Williams

11) CARLINGFORD LOUGH (IRE), 12, 11-00, John Kiely IRE 12) VICENTE (FR), 9, 10-13, Paul Nicholls 13) TIGER ROLL (IRE), 8, 10-12, Gordon Elliott IRE 14) REGAL ENCORE (IRE), 10, 10-12, Anthony Honeyball 15) VIEUX LION ROUGE (FR), 9, 10-12, David Pipe

16) CHASE THE SPUD, 10, 10-11, Fergal O’Brien 17) WARRIORS TALE, 9, 10-11, Paul Nicholls

18) SEEYOUATMIDNIGHT, 10, 10-11, Sandy Thomson 19) GAS LINE BOY (IRE), 12 10-10, Ian Williams 20) THE DUTCHMAN (IRE), 8, 10-10, Colin Tizzard 21) PLEASANT COMPANY (IRE), 10, 10-10, Willie Mullins IRE 22) UCELLO CONTI (FR), 10, 10-09, Gordon Elliott IRE

23) SAINT ARE (FR), 12, 10-09, Tom George 24) BEEVES (IRE), 11, 10-09, Jennie Candlish

25) RAZ DE MAREE (FR), 13, 10-08, Gavin Cromwell IRE 26) I JUST KNOW (IRE), 8, 10-07, Sue Smith 27) VIRGILIO (FR), 9, 10-07, Dan Skelton 28) BAIE DES ILES (FR), 7, 10-07, Ross O’Sullivan IRE 29) MAGGIO (FR), 13, 10-07, Patrick Griffin IRE

30) PENDRA (IRE), 10, 10-07, Charlie Longsdon 31) BUYWISE (IRE), 11, 10-07, Evan Williams 32) CHILDRENS LIST (IRE), 8, 10-07, Willie Mullins IRE

33) HOUBLON DES OBEAUX (FR), 11, 10-06, Venetia Williams 34) LORD WINDERMERE (IRE), 12, 10-06, Jim Culloty IRE 35) CAPTAIN REDBEARD (IRE), 9, 10-06, Stuart Coltherd 36) BLESS THE WINGS (IRE), 13, 10-05, Gordon Elliott IRE 37) MILANSBAR (IRE), 11, 10-05, Neil King 38) FINAL NUDGE (IRE), 9, 10-05, David Dennis 39) DOUBLE ROSS (IRE), 12, 10-05, Nigel Twiston-Davies 40) ROAD TO RICHES (IRE), 11, 10-04, Noel Meade IRE