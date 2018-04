2018 Football Feile Fixtures

The Galway football Feile will take place next weekend on Friday 20th and Saturday the 21st of April with the finals in Tuam Stadium on Sunday the 22nd of April.

U-14 Football Féile na nÓg Division 1

Niall McGinn Cup 2018

Roinn A

Co-Ordinator – Frank Walsh 087 – 9403405

Friday

Moycullen 7.00 Moycullen v Killanin C.Ryan

Barna 7.00 Barna v Salthill/Knocknacarra F. Kinneen

Saturday

Killanin 11.00 Killanin v Barna F. Kinneen

Killanin 11.40 Salthill/Knocknacarra v Moycullen C.Ryan

Killanin 12.20 Barna v Moycullen C.Ryan

Killanin 13.00 Killanin v Salthill/Knocknacarra F. Kinneen

Roinn B

Co-Ordinator – Tadhg Kilcommins 086 – 2242320

Friday

Caherlistrane 7.00 Caherlistrane v Annaghdown T. Ryder

Tuam 7.00 Tuam Stars v Corofin J. Donavan

Saturday

Cregg 11.00 Annaghdown v Tuam Stars J. Donavan

Cregg 11.40 Corofin v Caherlistrane T. Ryder

Cregg 12.20 Tuam Stars v Caherlistrane J. Donavan

Cregg 13.00 Annaghdown v Corofin T. Ryder

Roinn C

Co-Ordinator – Martin Proulx 086 – 851 2757

Friday

Oranmore 7.00 Oranmore/Maree v Mountbellew/Moylough M. Ruane

Mervue 7.00 St James v Claregalway G. Moore

Saturday

Mountbellew 11.00 Mountbellew/Moylough v St James M. Ruane

Mountbellew 11.40 Claregalway v Oranmore/Maree G. Moore

Mountbellew 12.20 St James v Oranmore/Maree M. Ruane

Mountbellew 13.00 Claregalway v Mountbellew/Moylough G. Moore

Roinn D

Co-Ordinator – David McPhilips 087 – 587058

Friday

Athenry 7.00 Athenry v Dunmore McHales J.Rosney

Monivea 7.00 Monivea/Abbey v Ballinasloe M. Gavin

Saturday

Ballinasloe 11.00 Dunmore McHales v Monivea/Abbey M. Gavin

Ballinasloe 11.40 Ballinasloe v Athenry J.Rosney

Ballinasloe 12.20 Monivea/Abbey v Athenry M. Gavin

Ballinasloe 13.00 Ballinasloe v Dunmore McHales J.Rosney

Semi – Finals – Saturday



Mountbellew 18.00 Winner Roinn A v Winner Roinn B

Cregg 18.00 Winner Roinn C v Winner Roinn D

Final – Sunday – Tuam Stadium at 3pm

Winner of Semi-Final 1 v Winner of Semi-Final 2

U-14 Football Féile na nÓg Division 2

Coiste Peil na nÓg Cup 2018

Roinn A

Co-Ordinator – Seosamh O Flatharta 087 – 7610247

Friday

Carna 7.00 Carna-Cashel/Na Piarsaigh v Clifden/Renvyle P McDonagh

Carraroe 7.00 Carraroe v Lettermore C O Conaire

Saturday

Lettermore 11.00 Clifden/Renvyle v Carraroe P McDonagh

Lettermore 11.40 Lettermore v Carna-Cashel/Na Piarsaigh C O Conaire

Lettermore 12.20 Carraroe v Carna-Cashel/Na Piarsaigh P McDonagh

Lettermore 13.00 Lettermore v Clifden/Renvyle C O Conaire

Roinn B

Co-Ordinator – Lorcan Mannion 087 – 9783633

Friday

Inverin 7.00 Michael Breathnach v St Michaels A. Hanley

Spiddal 7.00 Spiddal v Oughterard M Connealy

Saturday

Westside 11.00 St Michael’s v Spiddal A. Hanley

Westside 11.40 Oughterard v Michael Breathnach M Connealy

Westside 12.20 Spiddal v Michael Breathnach A. Hanley

Westside 13.00 Oughterard v St Michaels M Connealy

Roinn C

Co-Ordinator Colin Daly 087 – 8063652

Friday

Kilconly 7.00 Kilconly v Kilkerrin/Clonberne T. Keating

Kilconnell 7.00 St Gabriels v Loughrea PJ. Rabbitte

Saturday

Clonberne 11.00 Kilkerrin/Clonberne v St Gabriels T. Keating

Clonberne 11.40 Loughrea v Kilconly PJ. Rabbitte

Clonberne 12.20 Kilconly v St Gabriels PJ. Rabbitte

Clonberne 13.00 Loughrea v Kilkerrin/Clonberne T. Keating

Roinn D

Co-Ordinator – Tony O’Reilly 086 – 3495948

Friday

Clarinbridge 7.00 Clarinbridge v Headford A O’Connell

Craughwell 7.00 Craughwell v Kinvara J. Devlin

Saturday

Headford 11.00 Headford v Craughwell A O’Connell

Headford 11.40 Kinvara v Clarinbridge J. Devlin

Headford 12.20 Kinvara v Headford A O’Connell

Headford 13.00 Craughwell v Clarinbridge J. Devlin

Semi – Finals – Saturday

Lettermore 18.00 Winner Roinn A v Winner Roinn B

Headford 18.00 Winner Roinn C v Winner Roinn D

Final – Sunday – Tuam Stadium at 2pm

Winner of Semi-Final 1 v Winner of Semi-Final 2

U-14 Football Féile na nÓg Division 3 St Columba’s C.U. Cup 2018

Roinn A

Co-Ordinator – Kevin Murray 086 – 8598221

Friday

Menlough 7.00 Menlough v Caltra F. Coyne

Ballygar 7.00 St Brendans v Tuam Stars B M. Collins

Saturday

Caltra 11.00 Caltra v St Brendans F. Coyne

Caltra 11.40 Tuam Stars B v Menlough M. Collins

Caltra 12.20 St Brendans v Menlough F. Coyne

Caltra 13.00 Tuam Stars B v Caltra M. Collins

Roinn B

Co-Ordinator – Noel Finnegan 086 – 608 6264

Saturday

Brownsgrove 11.00 Corofin B v Cortoon Shamrocks C. Ward

Brownsgrove 12.00 Killererin v Corofin B C. Ward

Brownsgrove 13.00 Cortoon Shamrocks v Killererin C. Ward

Roinn C

Co-Ordinator – Peter Bane 087 – 0989967

Saturday

Clonbur 11.00 Barna B v Clonbur S. Joyce

Clonbur 12.00 St Michaels B v Barna B S. Joyce

Clonbur 13.00 Clonbur v St Michaels B S. Joyce

Roinn D

Co-Ordinator – Padraig Neenan 087 – 6477891

Saturday



Milltown 11.00 Salthill/Knocknacarra B v Milltown T. Murphy

Milltown 12.00 Northern Gaels v Salthill/Knocknacarra B T. Murphy

Milltown 13.00 Milltown v Northern Gaels T. Murphy

Semi – Finals – Saturday

Brownsgrove 18.00 Winner Roinn A v Winner Roinn B

Milltown 18.00 Winner Roinn C v Winner Roinn D

Final – Sunday – Tuam Stadium at 1pm

Winner of Semi-Final 1 v Winner of Semi-Final 2