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FYI - News for Galway

FYI - News for Galway

2018 Football Feile Fixtures

By Sport GBFM
April 16, 2018

Time posted: 2:43 pm

The Galway football Feile will take place next weekend on Friday 20th and Saturday the 21st of April with the finals in Tuam Stadium on Sunday the 22nd of April.

U-14 Football Féile na nÓg Division 1

Niall McGinn Cup 2018

Roinn A

Co-Ordinator – Frank Walsh 087 – 9403405

Friday

Moycullen 7.00   Moycullen v Killanin C.Ryan

Barna 7.00 Barna v Salthill/Knocknacarra F. Kinneen

Saturday

Killanin 11.00 Killanin v Barna F. Kinneen

Killanin 11.40 Salthill/Knocknacarra v Moycullen C.Ryan

Killanin 12.20 Barna v Moycullen C.Ryan

Killanin 13.00 Killanin v Salthill/Knocknacarra F. Kinneen

 

Roinn B    

Co-Ordinator – Tadhg Kilcommins   086 – 2242320

Friday

Caherlistrane 7.00 Caherlistrane v Annaghdown T. Ryder

Tuam 7.00 Tuam Stars v Corofin J. Donavan

Saturday

Cregg 11.00 Annaghdown v Tuam Stars J. Donavan

Cregg 11.40 Corofin v Caherlistrane T. Ryder

Cregg 12.20 Tuam Stars v Caherlistrane J. Donavan

Cregg 13.00 Annaghdown v Corofin T. Ryder

 

Roinn C              

Co-Ordinator – Martin Proulx 086 – 851 2757      

Friday

Oranmore 7.00 Oranmore/Maree v Mountbellew/Moylough M. Ruane

Mervue 7.00 St James v Claregalway G. Moore

Saturday

Mountbellew 11.00 Mountbellew/Moylough v St James M. Ruane

Mountbellew 11.40 Claregalway v Oranmore/Maree G. Moore

Mountbellew 12.20 St James v Oranmore/Maree M. Ruane

Mountbellew 13.00 Claregalway v Mountbellew/Moylough G. Moore

 

Roinn D              

Co-Ordinator – David McPhilips 087 – 587058      

Friday

Athenry 7.00 Athenry v Dunmore McHales J.Rosney

Monivea 7.00 Monivea/Abbey v Ballinasloe M. Gavin

Saturday

Ballinasloe 11.00 Dunmore McHales v Monivea/Abbey M. Gavin

Ballinasloe 11.40 Ballinasloe v Athenry J.Rosney

Ballinasloe 12.20 Monivea/Abbey v Athenry M. Gavin

Ballinasloe 13.00 Ballinasloe v Dunmore McHales J.Rosney

 

Semi – Finals – Saturday

Mountbellew 18.00 Winner Roinn A v Winner Roinn B

Cregg 18.00 Winner Roinn C v Winner Roinn D

 

Final – Sunday – Tuam Stadium at 3pm

Winner of Semi-Final 1 v Winner of Semi-Final 2

 

U-14 Football Féile na nÓg Division 2

Coiste Peil na nÓg Cup 2018

Roinn A                       

Co-Ordinator – Seosamh O Flatharta 087 – 7610247

Friday

Carna 7.00 Carna-Cashel/Na Piarsaigh v Clifden/Renvyle P McDonagh

Carraroe 7.00 Carraroe v Lettermore C O Conaire

Saturday

Lettermore 11.00 Clifden/Renvyle v Carraroe P McDonagh

Lettermore 11.40 Lettermore v Carna-Cashel/Na Piarsaigh C O Conaire

Lettermore 12.20 Carraroe v Carna-Cashel/Na Piarsaigh P McDonagh

Lettermore 13.00 Lettermore v Clifden/Renvyle C O Conaire

 

Roinn B                        

Co-Ordinator – Lorcan Mannion 087 – 9783633

Friday

Inverin 7.00 Michael Breathnach v St Michaels A. Hanley

Spiddal 7.00 Spiddal v Oughterard M Connealy

Saturday

Westside 11.00 St Michael’s v Spiddal A. Hanley

Westside 11.40 Oughterard v Michael Breathnach M Connealy

Westside 12.20 Spiddal v Michael Breathnach A. Hanley

Westside 13.00 Oughterard v St Michaels M Connealy

 

Roinn C                       

Co-Ordinator   Colin Daly 087 – 8063652      

Friday

Kilconly 7.00 Kilconly v Kilkerrin/Clonberne T. Keating

Kilconnell 7.00 St Gabriels v Loughrea PJ. Rabbitte

Saturday

Clonberne 11.00 Kilkerrin/Clonberne v St Gabriels T. Keating

Clonberne 11.40 Loughrea v Kilconly PJ. Rabbitte

Clonberne 12.20 Kilconly v St Gabriels PJ. Rabbitte

Clonberne 13.00 Loughrea v Kilkerrin/Clonberne T. Keating

 

Roinn D                       

Co-Ordinator – Tony O’Reilly 086 – 3495948    

Friday

Clarinbridge 7.00 Clarinbridge v Headford A O’Connell

Craughwell 7.00 Craughwell v Kinvara J. Devlin

Saturday

Headford 11.00 Headford v Craughwell A O’Connell

Headford 11.40 Kinvara v Clarinbridge J. Devlin

Headford 12.20 Kinvara v Headford A O’Connell

Headford 13.00 Craughwell v Clarinbridge J. Devlin

 

Semi – Finals – Saturday                 

Lettermore 18.00 Winner Roinn A v Winner Roinn B

Headford 18.00 Winner Roinn C v Winner Roinn D

 

Final – Sunday – Tuam Stadium at 2pm

Winner of Semi-Final 1 v Winner of Semi-Final 2

 

U-14 Football Féile na nÓg Division 3 St Columba’s C.U. Cup 2018

Roinn A                       

Co-Ordinator – Kevin Murray 086 – 8598221

Friday

Menlough 7.00 Menlough v Caltra F. Coyne

Ballygar 7.00 St Brendans v Tuam Stars B M. Collins

Saturday

Caltra 11.00 Caltra v St Brendans F. Coyne

Caltra 11.40 Tuam Stars B v Menlough M. Collins

Caltra 12.20 St Brendans v Menlough F. Coyne

Caltra 13.00 Tuam Stars B v Caltra M. Collins

 

Roinn B                        

Co-Ordinator – Noel Finnegan 086 – 608 6264

Saturday

Brownsgrove 11.00 Corofin B v Cortoon Shamrocks C. Ward

Brownsgrove 12.00 Killererin v Corofin B C. Ward

Brownsgrove 13.00 Cortoon Shamrocks v Killererin C. Ward

 

Roinn C                       

Co-Ordinator – Peter Bane 087 – 0989967   

Saturday

Clonbur 11.00 Barna B v Clonbur S. Joyce

Clonbur 12.00 St Michaels B v Barna B S. Joyce

Clonbur 13.00 Clonbur v St Michaels B S. Joyce

 

Roinn D              

Co-Ordinator – Padraig Neenan 087 – 6477891    

Saturday

Milltown 11.00 Salthill/Knocknacarra B v Milltown T. Murphy

Milltown 12.00 Northern Gaels v Salthill/Knocknacarra B T. Murphy

Milltown 13.00 Milltown v Northern Gaels T. Murphy

 

Semi – Finals – Saturday              

Brownsgrove 18.00 Winner Roinn A v Winner Roinn B

Milltown 18.00 Winner Roinn C v Winner Roinn D

 

Final – Sunday – Tuam Stadium at 1pm

Winner of Semi-Final 1 v Winner of Semi-Final 2

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