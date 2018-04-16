2018 Football Feile Fixtures

The Galway football Feile will take place next weekend on Friday 20th and Saturday the 21st of April with the finals in Tuam Stadium on Sunday the 22nd of April.
U-14 Football Féile na nÓg Division 1
Niall McGinn Cup 2018
Roinn A
Co-Ordinator – Frank Walsh 087 – 9403405
Friday
Moycullen 7.00 Moycullen v Killanin C.Ryan
Barna 7.00 Barna v Salthill/Knocknacarra F. Kinneen
Saturday
Killanin 11.00 Killanin v Barna F. Kinneen
Killanin 11.40 Salthill/Knocknacarra v Moycullen C.Ryan
Killanin 12.20 Barna v Moycullen C.Ryan
Killanin 13.00 Killanin v Salthill/Knocknacarra F. Kinneen
Roinn B
Co-Ordinator – Tadhg Kilcommins 086 – 2242320
Friday
Caherlistrane 7.00 Caherlistrane v Annaghdown T. Ryder
Tuam 7.00 Tuam Stars v Corofin J. Donavan
Saturday
Cregg 11.00 Annaghdown v Tuam Stars J. Donavan
Cregg 11.40 Corofin v Caherlistrane T. Ryder
Cregg 12.20 Tuam Stars v Caherlistrane J. Donavan
Cregg 13.00 Annaghdown v Corofin T. Ryder
Roinn C
Co-Ordinator – Martin Proulx 086 – 851 2757
Friday
Oranmore 7.00 Oranmore/Maree v Mountbellew/Moylough M. Ruane
Mervue 7.00 St James v Claregalway G. Moore
Saturday
Mountbellew 11.00 Mountbellew/Moylough v St James M. Ruane
Mountbellew 11.40 Claregalway v Oranmore/Maree G. Moore
Mountbellew 12.20 St James v Oranmore/Maree M. Ruane
Mountbellew 13.00 Claregalway v Mountbellew/Moylough G. Moore
Roinn D
Co-Ordinator – David McPhilips 087 – 587058
Friday
Athenry 7.00 Athenry v Dunmore McHales J.Rosney
Monivea 7.00 Monivea/Abbey v Ballinasloe M. Gavin
Saturday
Ballinasloe 11.00 Dunmore McHales v Monivea/Abbey M. Gavin
Ballinasloe 11.40 Ballinasloe v Athenry J.Rosney
Ballinasloe 12.20 Monivea/Abbey v Athenry M. Gavin
Ballinasloe 13.00 Ballinasloe v Dunmore McHales J.Rosney
Semi – Finals – Saturday
Mountbellew 18.00 Winner Roinn A v Winner Roinn B
Cregg 18.00 Winner Roinn C v Winner Roinn D
Final – Sunday – Tuam Stadium at 3pm
Winner of Semi-Final 1 v Winner of Semi-Final 2
U-14 Football Féile na nÓg Division 2
Coiste Peil na nÓg Cup 2018
Roinn A
Co-Ordinator – Seosamh O Flatharta 087 – 7610247
Friday
Carna 7.00 Carna-Cashel/Na Piarsaigh v Clifden/Renvyle P McDonagh
Carraroe 7.00 Carraroe v Lettermore C O Conaire
Saturday
Lettermore 11.00 Clifden/Renvyle v Carraroe P McDonagh
Lettermore 11.40 Lettermore v Carna-Cashel/Na Piarsaigh C O Conaire
Lettermore 12.20 Carraroe v Carna-Cashel/Na Piarsaigh P McDonagh
Lettermore 13.00 Lettermore v Clifden/Renvyle C O Conaire
Roinn B
Co-Ordinator – Lorcan Mannion 087 – 9783633
Friday
Inverin 7.00 Michael Breathnach v St Michaels A. Hanley
Spiddal 7.00 Spiddal v Oughterard M Connealy
Saturday
Westside 11.00 St Michael’s v Spiddal A. Hanley
Westside 11.40 Oughterard v Michael Breathnach M Connealy
Westside 12.20 Spiddal v Michael Breathnach A. Hanley
Westside 13.00 Oughterard v St Michaels M Connealy
Roinn C
Co-Ordinator Colin Daly 087 – 8063652
Friday
Kilconly 7.00 Kilconly v Kilkerrin/Clonberne T. Keating
Kilconnell 7.00 St Gabriels v Loughrea PJ. Rabbitte
Saturday
Clonberne 11.00 Kilkerrin/Clonberne v St Gabriels T. Keating
Clonberne 11.40 Loughrea v Kilconly PJ. Rabbitte
Clonberne 12.20 Kilconly v St Gabriels PJ. Rabbitte
Clonberne 13.00 Loughrea v Kilkerrin/Clonberne T. Keating
Roinn D
Co-Ordinator – Tony O’Reilly 086 – 3495948
Friday
Clarinbridge 7.00 Clarinbridge v Headford A O’Connell
Craughwell 7.00 Craughwell v Kinvara J. Devlin
Saturday
Headford 11.00 Headford v Craughwell A O’Connell
Headford 11.40 Kinvara v Clarinbridge J. Devlin
Headford 12.20 Kinvara v Headford A O’Connell
Headford 13.00 Craughwell v Clarinbridge J. Devlin
Semi – Finals – Saturday
Lettermore 18.00 Winner Roinn A v Winner Roinn B
Headford 18.00 Winner Roinn C v Winner Roinn D
Final – Sunday – Tuam Stadium at 2pm
Winner of Semi-Final 1 v Winner of Semi-Final 2
U-14 Football Féile na nÓg Division 3 St Columba’s C.U. Cup 2018
Roinn A
Co-Ordinator – Kevin Murray 086 – 8598221
Friday
Menlough 7.00 Menlough v Caltra F. Coyne
Ballygar 7.00 St Brendans v Tuam Stars B M. Collins
Saturday
Caltra 11.00 Caltra v St Brendans F. Coyne
Caltra 11.40 Tuam Stars B v Menlough M. Collins
Caltra 12.20 St Brendans v Menlough F. Coyne
Caltra 13.00 Tuam Stars B v Caltra M. Collins
Roinn B
Co-Ordinator – Noel Finnegan 086 – 608 6264
Saturday
Brownsgrove 11.00 Corofin B v Cortoon Shamrocks C. Ward
Brownsgrove 12.00 Killererin v Corofin B C. Ward
Brownsgrove 13.00 Cortoon Shamrocks v Killererin C. Ward
Roinn C
Co-Ordinator – Peter Bane 087 – 0989967
Saturday
Clonbur 11.00 Barna B v Clonbur S. Joyce
Clonbur 12.00 St Michaels B v Barna B S. Joyce
Clonbur 13.00 Clonbur v St Michaels B S. Joyce
Roinn D
Co-Ordinator – Padraig Neenan 087 – 6477891
Saturday
Milltown 11.00 Salthill/Knocknacarra B v Milltown T. Murphy
Milltown 12.00 Northern Gaels v Salthill/Knocknacarra B T. Murphy
Milltown 13.00 Milltown v Northern Gaels T. Murphy
Semi – Finals – Saturday
Brownsgrove 18.00 Winner Roinn A v Winner Roinn B
Milltown 18.00 Winner Roinn C v Winner Roinn D
Final – Sunday – Tuam Stadium at 1pm
Winner of Semi-Final 1 v Winner of Semi-Final 2