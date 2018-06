2018 Connacht Senior Football Final – The Commentary

Here is another chance to hear this evening’s Connacht Senior Football Final in Hyde Park that saw Galway come from behind to beat Roscommon by 0-16 to 2-6.

Commentary by Ollie Turner and Frank Morris with comments from Barry Cullinane and Diarmuid Blake.

The Teams

Galway: Ruairí Lavelle; Declan Kyne, Seán Andy Ó Ceallaigh, David Wynne; Cathal Sweeney, Gareth Bradshaw, Johnny Heaney; Paul Conroy, Thomas Flynn; Seán Kelly (0-1), Barry McHugh, Eamonn Brannigan; Damien Comer (0-2), Ian Burke (0-3), Shane Walsh (0-8, 5f)

Subs used: Kieran Duggan for Conroy (46 mins); Sean Armstrong (0-1) for McHugh (48 mins); Eoghan Kerin for Wynne (50 mins); Peter Cooke for Heaney (65 mins); Adrian Varley (0-01) for Brannigan (70 mins); Gary O’Donnell for Ó Ceallaigh (73 mins).

Roscommon: Colm Lavin; David Murray, Peter Domican, Niall McInerney; John McManus, Fintan Cregg, Brian Stack; Cathal Compton, Tadhg O’Rourke; Ciarán Murtagh (1-0), Enda Smith, Conor Devaney (1-0, 1 pen); Donie Smith (0-1), Diarmuid Murtagh (0-5, 2f), Niall Kilroy.

Subs used: Ultan Harney for Compton (30 mins); Fergal Lennon for Murray (54 mins, black card); Cathal Cregg for Stack (57 mins); Finbarr Cregg for Ciarán Murtagh (61 mins); Conor Daly for O’Rourke (63 mins); Ronan Stack for Kilroy (71 mins).

Referee: David Coldrick (Meath).

Attendance: 18,870