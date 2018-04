2018 Aintree Grand National – Where Did Your Horse Finish?

1) TIGER ROLL (TS, CP) 8-10-13 (Gigginstown House Stud) Gordon Elliott IRE/Davy Russell 10/1

2) PLEASANT COMPANY 10-10-11 (Malcolm Denmark) Willie Mullins IRE/David Mullins 25/1

3) BLESS THE WINGS (CP) 13-10-06 (Adrian Butler/Stephen O’Connor) Gordon Elliott IRE/Jack Kennedy 40/1

4) ANIBALE FLY (TS) 8-11-08 (J P McManus) Tony Martin IRE/Barry Geraghty 10/1

5) MILANSBAR (BL) 11-10-06 (Robert Bothway) Neil King/Bryony Frost 25/1

6) ROAD TO RICHES (TS) 11-10-05 (Gigginstown House Stud) Noel Meade IRE/Sean Flanagan 33/1

7) GAS LINE BOY (VISOR) 12-10-11 (The Three Graces) Ian Williams/Robbie Dunne 25/1

8) VALSEUR LIDO 9-11-07 (Gigginstown House Stud) Henry de Bromhead IRE/Keith Donoghue 66/1

9) VIEUX LION ROUGE (CP) 9-10-13 (Prof Caroline Tisdall & John Gent) David Pipe/Tom Scudamore 25/1

10) RAZ DE MAREE 13-10-09 (James Swan) Gavin Cromwell IRE/Robbie Power 20/1

11) SEEYOUATMIDNIGHT 10-10-12 (Patricia Thompson) Sandy Thomson/Brian Hughes 11/1

12) BAIE DES ILES (CP) 7-10-08 (Zorka Wentworth) Ross O’Sullivan IRE/Ms Katie Walsh 16/1

F 1) PERFECT CANDIDATE 11-11-03 (ISL Recruitment) Fergal O’Brien /Alain Crawley 50/1

BD 1) BLAKLION 9-11-10 (Simon Such & Gino Paletta) Nigel Twiston-Davies/Sam Twiston-Davies 14/1

F6) I JUST KNOW 8-10-08 (Michael Scholey & The Late Ray Scholey) Sue Smith /Danny Cook 14/1

F 6) HOUBLON DES OBEAUX (BL) 11-10-07 (Jennifer Blackwell) Venetia Williams/Charlie Deutsch 25/1

F 6) VIRGILIO (TS) 9-10-08 (Chris Edwards, David Futter, Andrew Rushworth) Dan Skelton/Harry Skelton 50/1

UR 7) CAPTAIN REDBEARD 9-10-07 (Stuart Coltherd) Stuart Coltherd/Sam Coltherd 20/1

UR 8) FINAL NUDGE (CP) 9-10-06 (Corbett Stud & Andrew George) David Dennis/Gavin Sheehan 33/1

UR 8) BUYWISE 11-10-08 (T Hywel Jones) Evan Williams/Adam Wedge 50/1

UR 8) LORD WINDERMERE 12-10-07 (Dr Ronan Lambe) Jim Culloty IRE/Andrew Lynch 50/1

F 15) ALPHA DES OBEAUX (CP) 8-11-04 (Gigginstown House Stud) Mouse Morris IRE/Rachael Blackmore 33/1

BD 15) SAINT ARE (BL, TS) 12-10-10 (David Fox) Tom George/Ciaran Gethings 50/1

PU 15) CHASE THE SPUD 10-10-12 (Christine Banks) Fergal O’Brien/Paddy Brennan 25/1

PU 17) DELUSIONOFGRANDEUR 8-10-05 (McGoldrick Racing 3) Sue Smith/Henry Brooke 50/1

PU 18) MAGGIO (TS) 13-10-08 (Douglas Pryde/James Beaumont) Patrick Griffin IRE/Brendan Powell 66/1

UR 23) THE DUTCHMAN (TS) 8-10-11 (SprayClad UK) Colin Tizzard/Harry Cobden 20/1

PU 26)THUNDER AND ROSES (TS, CP) 10-10-05 (Gigginstown House Stud) Mouse Morris IRE/J J Slevin 33/1

PU 26) THE LAST SAMURI (TS) 10-11-08 (Paul & Clare Rooney) Kim Bailey/David Bass 16/1

PU 26) TENOR NIVERNAIS 11-11-01 (Boultbee Brooks Ltd) Venetia Williams /Tom O’Brien 66/1

PU 26) SHANTOU FLYER (VISOR, TS) 8-11-02 (Carl Hinchy) Richard Hobson/James Bowen 20/1

UR 27) UCELLO CONTI (TS) 10-10-10 (Simon Munir/Isaac Souede) Gordon Elliott IRE/Daryl Jacob 16/1

PU 29) TOTAL RECALL 9-11-05 (Slaneyville Syndicate) Willie Mullins IRE/Paul Townend 7/1 Fav

PU 29) WARRIORS TALE (TS) 9-10-12 (Trevor Hemmings) Paul Nicholls/Sean Bowen 33/1

PU 29) PENDRA (BL, TS) 10-10-08 (J P McManus) Charlie Longsdon/Aidan Coleman 80/1

PU 29) DOUBLE ROSS 12-10-06 (Options O Syndicate) Nigel Twiston-Davies/Tom Bellamy 66/1

PU RUN IN) CARLINGFORD LOUGH 12-11-01 (J P McManus) John Kiely IRE/Mark Walsh 33/1

PU RUN IN) CHILDRENS LIST 8-10-08 (Susannah Ricci) Willie Mullins IRE/Jonathan Burke 66/1