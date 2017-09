Weekend’s Hurling Fixtures

06-09-2017 (Wed)

Gullane’s Hotel Junior C Hurling Championship – Group 3

Round 6

Bullaun 18:45 Sarsfields V Liam Mellows

Referee: Peter Murphy

08-09-2017 (Fri)

Gullane’s Hotel Junior C Hurling Championship – Group 3

Round 4

Tommy Larkins Park 18:45 Tommy Larkins V Liam Mellows

Referee: David Cunningham

Gullane’s Hotel Junior C1 Hurling Championship

Round 5

Oranmore-Maree 18:45 Oranmore-Maree V Annaghdown

Referee: John Mc Donagh

Gullane’s Hotel Junior C Hurling Championship – Group 2

Round 7

Menlo Emmetts 18:45 Menlo Emmetts V Meelick-Eyrecourt

Referee: Conor Quinlan

Gullane’s Hotel Junior A Hurling Championship

Junior A Pre Lim 1/4 Final

Kenny Park 16:45 Ballygar V St Thomas

Referee: Leonard Fay

09-09-2017 (Sat)

Gullane’s Hotel Junior C Hurling Championship – Group 1

Round 4

Moycullen 17:30 Moycullen V Mullagh

Referee: Pat Mc Grath

Pier Head Minor A Hurling Championship

Quarter Final

Kenny Park 16:00 Turloughmore V Tynagh/Abbey-Duniry

(E.T. if Necessary)

Referee: Leonard Fay

Duggan Park 16:00 Castlegar V Meelick-Eyrecourt

(E.T. if Necessary)

Referee: Christopher Browne

Pier Head Minor B Hurling Championship

Quarter Final

Loughrea 16:00 Craughwell V Portumna

(E.T. if Necessary)

Referee: Peter Murphy

Pier Head Minor A Hurling Championship

Quarter Final

Duggan Park 17:30 Kilnadeema-Leitrim V Athenry

(E.T. if Necessary)

Referee: Liam Gordon

Pier Head Minor B Hurling Championship

Quarter Final

Kenny Park 17:30 Killimordaly V Pádraig Pearses

(E.T. if Necessary)

Referee: Paul Fahy

Gullane’s Hotel Junior B Hurling Championship

Junior B 1/4 Final

Castledaly 17:00 Ballinderreen V Cappataggle

Referee: Joe Larkin

Pier Head Minor B1 Hurling Championship

Minor B1 1/4 Final

Loughrea 17:30 Tommy Larkins V Oranmore-Maree

(E.T. if Necessary)

Referee: Michael Conway

Abbeyknockmoy 17:30 Sylane V Ahascragh/Fohenagh

(E.T. if Necessary)

Referee: Sean Moran

Intermediate Hurling League

Intermediate League Play Off

An Spideal 17:30 An Spidéal V Kilconieron

(E.T. if Necessary)

Referee: Murt Ó Cualáin

10-09-2017 (Sun)

Gullane’s Hotel Junior C Hurling Championship – Group 2

Round 1

Sylane 12:00 Meelick-Eyrecourt V Sylane

Referee: Richard Mc Nicholas

Gullane’s Hotel Junior C Hurling Championship – Group 3

Round 4

An Spideal 12:00 An Spidéal V Kilbeacanty

Referee: David Earls

Gullane’s Hotel Junior C1 Hurling Championship

Round 5

Tuam Stadium 12:00 Tuam V Craughwell

Referee: Michael Melia

Pier Head Minor A Hurling Championship

Quarter Final

Kenny Park 14:00 Ballygar V Clarinbridge

(E.T. if Necessary)

Referee: Alan Kelly

Pier Head Minor B Hurling Championship

Quarter Final

Loughrea 14:00 St Thomas V Killimor

(E.T. if Necessary)

Referee: Shane Hynes

Kenny Park 15:30 Mullagh/Kiltormer V Moycullen

(E.T. if Necessary)

Referee: Vincent Burke

Pier Head Minor B1 Hurling Championship

Minor B 1/4 Final

Carnmore 14:00 Ballinderreen V Skehana-Mountbellew/Moylough

(E.T. if Necessary)

Referee: Conor Quinlan

Gullane’s Hotel Junior B Hurling Championship

Junior B 1/4 Final

Killimor 14:00 Kilnadeema-Leitrim V Portumna

Referee: Seamus Moran

Pier Head Minor B1 Hurling Championship

Minor B1 1/4 Final

Lackagh 14:00 Carnmore V Abbeyknockmoy

(E.T. if Necessary)

Referee: Adrian Mooney

Gullane’s Hotel Junior A Hurling Championship

Junior A Pre Lim Final/

Ballinderreen 14:00 Sarsfields V Mícheál Breathnach

Referee: Paschal Sheehan

Junior A Pre Lim 1/4Final

Loughrea 15:30 Gort V Tynagh/Abbey-Duniry

Referee: Derek Kelly

Gullane’s Hotel Junior B Hurling Championship

JBHC Pre Lim 1/4 Final Replay

Ballinderreen 15:30 Oranmore-Maree V Castlegar

(E.T. if Necessary)