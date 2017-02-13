|1
|MANULLA B
|3-0
|CRAUGHWELL UTD
|2
|DYNAMO BLUES B
|6-3
|CASTLREA CELTIC B
|3
|CREGGMORE CLAREGALWAY
|2-0
|HUDSON BAY FC
|4
|ST PATRICKS
|2-1
|BALLYVARRY BLUE BOMBERS
|5
|SHIVEN ROVERS B
|4-5
|MULRANNY UTD
|6
|PARTRY ATHLETIC
|2-3
|MOYNE VILLA
|7
|BARNA FURBO
|0-1
|SNUGBORO
|8
|DYNAMO BLUES
|2-0
|LOUGHLYNN UTD
|9
|ATHENRY B
|3-2
|KNOCKNACARRA
|10
|CASTLEBAR CELTIC B
|2-0
|STROKESTOWN UTD
|11
|MOYLOUGH 79
|0-2
|LOUGH HARPS
|12
|MERVILLE UTD
|2-0
|RAMBLERS
|13
|CAM CELTIC
|3-1
|KINVARRA UTD
|14
|NUIG B
|2-1
|C P AJAX
|15
|CROSMOLINA
|1-2
|CLAREGALWAY CELTIC
|16
|BALLINAGARE UTD
|1-5
|CLOONFAD UTD B
|17
|CHAFFPOOL UTD
|0-3
|EAST UTD
|18
|BALLYGLASS B
|3-0
|NEWPORT TOWN
|19
|BALLYHAUNIS TOWN
|3-2
|COLGA FC
|20
|FAHY ROVERS
|1-2
|COISFHARRAIGE
|21
|DUNMORE TOWN B
|0-2
|MOY VILLA
|22
|BALLYGAWLEY CELTIC
|1-0
|ARROW HARPS
|23
|COOLANEY UNITED
|0-2
|MERVUE UTD B
|24
|BALLINA TOWN B
|1-4
|GALWAY BOHS B
|25
|CONN RANGERS B
|0-10
|GALWAY BOHS
|26
|CLIFFFONEY CELTIC
|2-4
|REAL TUBBER
|27
|DROMORE VILLA
|0-5
|C.S.MAC DARA
|28
|CORRIB CELTIC B
|3-1
|MERLIN WOODS FC
|29
|KILTIMAGH / KNOCK UTD
|8-1
|ST BERNARDS B
|30
|GALWAY HIBS B
|2-4
|OUGHTERARD
|31
|MCR FC
|2-1
|LOUGHREA B
|32
|COLEMANSTOWN B
|0-2
|WEST UTD B
TP BRENNAN CONNACHT JUNIOR SHIELD 1ST ROUND RESULTS
By Sport GBFM
February 13, 2017
Time posted: 3:45 pm
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