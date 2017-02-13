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12 Great Songs...

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CONNACHT FA

TP BRENNAN CONNACHT JUNIOR SHIELD 1ST ROUND RESULTS

By Sport GBFM
February 13, 2017

Time posted: 3:45 pm

1 MANULLA B 3-0 CRAUGHWELL UTD
2 DYNAMO BLUES B 6-3 CASTLREA CELTIC B
3 CREGGMORE CLAREGALWAY 2-0 HUDSON BAY FC
4 ST PATRICKS 2-1 BALLYVARRY BLUE BOMBERS
5 SHIVEN ROVERS B 4-5 MULRANNY UTD
6 PARTRY ATHLETIC 2-3 MOYNE VILLA
7 BARNA FURBO 0-1 SNUGBORO
8 DYNAMO BLUES 2-0 LOUGHLYNN UTD
9 ATHENRY B 3-2 KNOCKNACARRA
10 CASTLEBAR CELTIC B 2-0 STROKESTOWN UTD
11 MOYLOUGH 79 0-2 LOUGH HARPS
12 MERVILLE UTD 2-0 RAMBLERS
13 CAM CELTIC 3-1 KINVARRA UTD
14 NUIG B 2-1 C P AJAX
15 CROSMOLINA 1-2 CLAREGALWAY CELTIC
16 BALLINAGARE UTD 1-5 CLOONFAD UTD B
17 CHAFFPOOL UTD 0-3 EAST UTD
18 BALLYGLASS B 3-0 NEWPORT TOWN
19 BALLYHAUNIS TOWN 3-2 COLGA FC
20 FAHY ROVERS 1-2 COISFHARRAIGE
21 DUNMORE TOWN B 0-2 MOY VILLA
22 BALLYGAWLEY CELTIC 1-0 ARROW HARPS
23 COOLANEY UNITED 0-2 MERVUE UTD B
24 BALLINA TOWN B 1-4 GALWAY BOHS B
25 CONN RANGERS B 0-10 GALWAY BOHS
26 CLIFFFONEY CELTIC 2-4 REAL TUBBER
27 DROMORE VILLA 0-5 C.S.MAC DARA
28 CORRIB CELTIC B 3-1 MERLIN WOODS FC
29 KILTIMAGH / KNOCK UTD 8-1 ST BERNARDS B
30 GALWAY HIBS B 2-4 OUGHTERARD
31 MCR FC 2-1 LOUGHREA B
32 COLEMANSTOWN B 0-2 WEST UTD B
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