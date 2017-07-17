National GAA Fixtures For The Weekend Ahead

22.07.2017 (Sat)
Electric Ireland GAA Hurling All-Ireland Minor Championship
Quarter-Finals
Páirc Uí Chaoimh, Cork 13:00
An Clár v Gaillimh
Referee: John O’Brien (Laois)
(E.T. if Necessary)
Páirc Esler, Newry 18:00
Aontroim v Áth Cliath
Referee: John Keane (Gaillimh)
(E.T. if Necessary)
GAA Football All-Ireland Senior Championship Round 4A
Gaelic Grounds, Limerick 17:00
Corcaigh v Maigh Eo
Referee: Ciaran Branagan (An Dún)
(E.T. if Necessary)
Markievicz Park, Sligo 19:00
Gaillimh v Dún na nGall
Referee: Anthony Nolan (Ros Comáin)
(ET. if Necessary)
GAA Football All-Ireland Junior Championship Semi-Finals
Gaelic Grounds, Limerick 15:00
Ciarraí v Liatroim
Referee: Barry Tiernan (Áth Cliath)
(E.T. if Necessary)
Nowlan Park, Kilkenny 15:00
Cill Chainnigh v An Mhí
Referee: Paul Faloon (An Dún)
(E.T. if Necessary)
GAA Hurling All-Ireland Senior Championship Quarter-Final
Páirc Uí Chaoimh, Cork 15:00
An Clár v Tiobraid Árann
Referee: Colm Lyons (Corcaigh)
23.07.2017 (Sun)
GAA Hurling All-Ireland Senior Championship Quarter-Final
Páirc Uí Chaoimh, Cork 16:00
Loch Garman v Port Láirge
Referee: Fergal Horgan (Tiobraid Árann)
GAA Hurling All-Ireland Intermediate Championship Final
Páirc Uí Chaoimh, Cork 14:00
Corcaigh v Cill Chainnigh
Referee: Colum Cunning (Aontroim)
(E.T. in Necessary)