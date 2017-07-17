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The Home Run

The Home Run

National GAA Fixtures For The Weekend Ahead

By Sport GBFM
July 17, 2017

Time posted: 3:03 pm

22.07.2017 (Sat)                

Electric Ireland GAA Hurling All-Ireland Minor Championship
Quarter-Finals

Páirc Uí Chaoimh, Cork 13:00

An Clár v Gaillimh

Referee: John O’Brien (Laois)

(E.T. if Necessary)

 
Páirc Esler, Newry 18:00

Aontroim v Áth Cliath

Referee: John Keane (Gaillimh)

(E.T. if Necessary)

 

GAA Football All-Ireland Senior Championship Round 4A      

Gaelic Grounds, Limerick        17:00

Corcaigh v Maigh Eo

Referee: Ciaran Branagan (An Dún)

(E.T. if Necessary)

 

Markievicz Park, Sligo             19:00

Gaillimh v Dún na nGall

Referee: Anthony Nolan (Ros Comáin)

(ET. if Necessary)

 

GAA Football All-Ireland Junior Championship Semi-Finals                              

Gaelic Grounds, Limerick        15:00

Ciarraí v Liatroim

Referee: Barry Tiernan (Áth Cliath)

(E.T. if Necessary)

 

Nowlan Park, Kilkenny 15:00

Cill Chainnigh v An Mhí

Referee: Paul Faloon (An Dún)

(E.T. if Necessary)

 

GAA Hurling All-Ireland Senior Championship  Quarter-Final                  

Páirc Uí Chaoimh, Cork          15:00

An Clár v Tiobraid Árann

Referee: Colm Lyons (Corcaigh)

 

23.07.2017 (Sun)

GAA Hurling All-Ireland Senior Championship Quarter-Final

Páirc Uí Chaoimh, Cork          16:00

Loch Garman v Port Láirge

Referee: Fergal Horgan (Tiobraid Árann)

 

GAA Hurling All-Ireland Intermediate Championship Final

Páirc Uí Chaoimh, Cork          14:00

Corcaigh v Cill Chainnigh

Referee: Colum Cunning (Aontroim)

(E.T. in Necessary)

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