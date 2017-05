Loughrea secure Western Hygiene Supplies Premier Division Status

Last night in the Western Hygiene Supplies Premier Division, Loughrea defeated Salthill Devon 4-3 to guarantee their Premier status.

The League Table now reads…

Remaining Games;

18/05/2017

19:30 – Corrib Celtic v Galway Hibs

20/05/2017

17:00 – West Utd v Mervue Utd

17:30 – St Bernards v Corrib Celtic

21/05/2017

11:00 – Colemanstown Utd v Galway Hibs

24/05/2017

19:30 – Loughrea v Galway Hibs

26/05/2017

19:00 – Corrib Rangers v Mervue Utd

28/05/2017

11:00 – Corrib Celtic v Salthill Devon

14:00 – Loughrea v West Utd