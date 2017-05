The County Senior, Intermediate, Junior and Minor Hurling Championship Fixtures for next weekend have been unveiled.

They are….

05-05-2017 (Fri) Gullane’s Hotel Junior B Hurling Championship – Group 3 Round 1 Kilconieron 19:00 Kilconieron V Castlegar Referee: Joe Larkin Gullane’s Hotel Junior C Hurling Championship – Group 2 Round 1 Ahascragh Sportsfield 19:00 Ahascragh/Fohenagh V Turloughmore Referee: David Cunningham Ballinasloe (Club Grounds) 19:00 Ballinasloe V Menlo Emmetts Referee: John Rosney Gullane’s Hotel Junior C Hurling Championship – Group 3 Round 1 Ballinderreen 19:00 Ballinderreen V Tommy Larkins Referee: Ronan Stankard Leitrim Community Centre 19:00 Kilnadeema-Leitrim V Liam Mellows Referee: Derek Kelly Pier Head Minor A Hurling Championship – Group 2 Round 1 Ballinasloe 19:00 Meelick-Eyrecourt V Tynagh/Abbey-Duniry Referee: Peter Campbell Gullane’s Hotel Junior 1 Hurling Championship – Group 1 Round 3 Skehana Community Development Pitch 19:00 Skehana V Ballygar Referee: Sean Moran Sylane 19:00 Sylane V Salthill-Knocknacarra Referee: Richard Mc Nicholas Gullane’s Hotel Junior 1 Hurling Championship – Group 2 Round 3 Tuam 19:00 Tuam V Bearna-Na Forbacha Referee: James Hoade 06-05-2017 (Sat) Salthill Hotel Senior A Hurling Championship – Group 1 Round 2 Kenny Park 16:30 Loughrea V Liam Mellows Referee: Eoin Shaughnessy Linesman: Joe Larkin Linesman: James Hoade Salthill Hotel Senior B Hurling Championship – Group 2 Round 2 Pearse Stadium 16:30 Abbeyknockmoy V Moycullen Referee: Paul Fahy Linesman: Conor Quinlan Linesman: Murt Ó Cualáin McGettigans Bar Intermediate Hurling Championship – Group 2 Round 2 Loughrea 16:30 Annaghdown V Killimor Referee: Michael Haverty Linesman: Gerry Donoghue Linesman: David Dillon Salthill Hotel Senior A Hurling Championship – Group 1 Round 2 Ballinasloe 18:00 Tommy Larkins V Cappataggle Referee: Seamus Moran Linesman: Peter Campbell Linesman: John Rosney Salthill Hotel Senior A Hurling Championship – Group 2 Round 2 Kenny Park 18:00 Gort V Turloughmore Referee: Alan Kelly Linesman: Joe Larkin Linesman: James Hoade McGettigans Bar Intermediate Hurling Championship – Group 2 Round 2 Pearse Stadium 18:00 Rahoon-Newcastle V An Spidéal Referee: Sean Moran Linesman: Murt Ó Cualáin Linesman: David Staunton Loughrea 18:00 Ballinderreen V Kilbeacanty Referee: Liam Gordon Linesman: Gerry Donoghue Linesman: David Dillon McGettigans Bar Intermediate Hurling Championship – Group 1 Round 3 Ballinasloe 16:30 Kiltormer V Oranmore-Maree Referee: Michael Conway Linesman: Derek Kelly Linesman: John Rosney Carnmore 18:00 Clarinbridge V Castlegar Referee: Leonard Fay Linesman: Richard Mc Nicholas Linesman: Adrian Mooney 07-05-2017 (Sun) Gullane’s Hotel Junior C Hurling Championship – Group 1 Round 1 Ballygar GAA Pitch 12:00 Ballygar V Mullagh Referee: David Staunton Salthill Hotel Senior B Hurling Championship – Group 1 Round 1 Kenny Park 13:30 Carnmore V Beagh Referee: John Mc Donagh Linesman: James Lundon Linesman: Fergal Bermingham Round 2 Loughrea 12:00 Tynagh/Abbey-Duniry V Castlegar Referee: Peter Murphy Linesman: Joe Larkin Linesman: Derek Kelly Salthill Hotel Senior A Hurling Championship – Group 2 Round 2 Loughrea 13:30 Portumna V Sarsfields Referee: Shane Hynes Linesman: Derek Kelly Linesman: David Cunningham Ballinasloe 16:30 St Thomas V Pádraig Pearses Referee: Gerry Donoghue Linesman: Peter Campbell Linesman: Anthony Curley Salthill Hotel Senior B Hurling Championship – Group 2 Round 2 Ballinasloe 18:00 Ahascragh/Fohenagh V Kilnadeema-Leitrim Referee: Christopher Browne Linesman: Peter Campbell Linesman: Anthony Curley McGettigans Bar Intermediate Hurling Championship – Group 1 Round 3 Kenny Park 12:00 Meelick-Eyrecourt V Kinvara Referee: Adrian Mooney Linesman: James Lundon Linesman: Fergal Bermingham Gullane’s Hotel Junior 1 Hurling Championship – Group 2 Round 3 Mountbellew 12:00 Mountbellew/Moylough V Ballinasloe Referee: Vincent Burke Pier Head Minor A Hurling Championship – Group 1 Round 4 Kenny Park 15:00 Turloughmore V Liam Mellows Referee: Kevin Egan