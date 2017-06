Greyhound Selections For The Weekend

Here are George McDonagh’s Selections for this Weekend’s Greyhound Meetings at Galway

FRIDAY

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM 525 19:52= trap 3 ASHES OF LOVE

RACE 2 TONIGHT’S TRIO POOLS 350 20:07= trap 3 RINNWOOD PEARL

RACE 3 THE RECENT TOTE RETURNS 525 20:22= trap 2 NOW NOW CHOOCHOO

RACE 4 THE BARKING BUZZ APP 350 20:37= trap 6 TYRUR TURNER

RACE 5 THE PHILIP BRENNAN BACHELOR MEMORIAL 525 20:52= trap 6 LORCANS CAP

RACE 6 THE UPCOMING EVENTS AT GALWAY 350 21:07= trap 1 JASONS PEDRO

RACE 7 THE FLAHERTY MARKETS STARTING JULY 14TH 525 21:22= trap 2 TIERMANA WINE

RACE 8 THE ST. BRENDANS GAA BUSTER 525 21:37= trap 5 MENLO HONEY

RACE 9 THE STAGS AND HEN PACKAGES AT GALWAY 525 21:52= trap 5 LINGRAWN JOE

RACE 10 THE LUCKY LAST A2 22:07= trap 1 HARBOUR MOLLY (NAP)

SATURDAY

RACE 1 WELCOME TO NELIPAK SPORTS & SOCIAL CLUB 525 19:52= trap 6 be slow van chief

RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS 350 20:07= trap 3 beavers heather

RACE 3 CONOR MOYLAN’S LAST LAP OF FREEDOM 350 20:22= trap 6 sues specs

RACE 4 FUNDRAISING AT THE DOGS 525 20:37= trap 3 bumblebee hannah

RACE 5 AGNES’S LAST FLING BEFORE RING 350 20:52= trap 1 sues bambino

RACE 6 THE FLAHERTY MARKETS IN JULY 350 21:07= trap 3 tyrur jacob

RACE 7 HAPPY BIRTHDAY KATHLEEN FINNEGAN 525 21:22= trap 2 moneyforbrandy

RACE 8 THE RACE ENTRIES AT GALWAY 525 21:37= trap 2 arcade jess

RACE 9 “LIKE” US ON FACEBOOK 525 21:52= trap 5 lingrawn bob(nap)

RACE 10 THE LUCKY LAST 525 22:07= trap 3 tyrur minister