Greyhound Selections for the Sportsground this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Sportsground. Friday Selections

RACE 1 WELCOME TO THE GALWAY GREYHOUND STADIUM A7 525 19:52=TRAP 5 KILBANNON VOIGHT

RACE 2 THE TOTE BETTING TONIGHT S9 350 20:07=TRAP 2 MORNING SHOW

RACE 3 THE RECENT TOTE RETURNS A8 525 20:22=TRAP 3 LISMADINE LION

RACE 4 THE CHRISTMAS PARTY NIGHTS A5 550 20:37=TRAP 1 BLUE EYES CRYING

RACE 5 RACING 3 NIGHTS IN DECEMBER A5 525 20:52=TRAP 2 BIG O GIRL

RACE 6 THE FINGER FOOD DEAL S3 350 21:07=TRAP 1 GERRYS EXPRESS

RACE 7 THE ONLINE BOOKINGS A4 525 21:22=TRAP 2 COMPO POLLY

RACE 8 NO TRIALS OR RACING TOMORROW A3 525 21:37=TRAP 6 MIDLAND HENRY

RACE 9 LIAM BRUSSELS MEMORIAL A4/5 SEMI-FINAL 21:52=TRAP 4 BRANDYS BEST

RACE 10 LIAM BRUSSELS MEMORIAL A4/5 SEMI-FINAL 22:07=TRAP 1 BAYSIDE BUBBLES

RACE 11 THE LUCKY LAST 525 22:22=TRAP 5 TYRUR BIRDY (NAP)

Saturday No Dogs due to Rugby