Greyhound Selections for the Sportsground this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Sportsground.

Friday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A5 550 19:52=TRAP 5 HANOVER DEMON

RACE 2 THE RECENT TOTE RESULTS S8 350 20:07=TRAP 3 CONFUSED DUDDY

RACE 3 FUNDRAISING AT THE DOGS A8 525 20:22=TRAP 1 HEATHLAWN BLAKE

RACE 4 THE CHRISTMAS PARTY NIGHTS S9 350 20:37=TRAP 1 CLYDAGH SHAUNA

RACE 5 WELCOME TO THE PREFERRED SUCCESS TEAM A7 525 20:52=TRAP 2 SIRBARKSALOT

RACE 6 O’LEARY INSURANCES A6 525 21:07=TRAP 2 RINNWOOD AMY

RACE 7 EQIOM GROUPE CRH A2 525 21:22=TRAP 6 MERCIFUL LAR

RACE 8 CONNACHT RUGBY 12 DOG A6 525 FINAL 21:37=TRAP 2 PORTUMNA VIEW

RACE 9 CONNACHT RUGBY A7/A10 525 SEMI-FINAL 21:52=TRAP 3 PATS GOLD DREAM (NAP)

RACE 10 CONNACHT RUGBY A7/A10 525 SEMI-FINAL 22:07=TRAP 5 DOMINO BURKO

====================================================================================================================================== Saturday RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A5 525 19:52=TRAP 1 BIG O GIRL RACE 2 THE RECENT TOTE RESULTS S6 350 20:06=TRAP 1 KILBANNON VOIGHT RACE 3 THE UPCOMING SWEEPSTAKES A8 525 20:22=TRAP 2 QUERRIN HONEY RACE 4 THINK 21 S8 350 20:37=TRAP 2 RINNWOOD MASTER RACE 5 2 RUN MAGS RUN A4 550 20:52=TRAP 5 MAROON FLASH RACE 6 THE ONLINE BOOKINGS S4 350 21:07=TRAP 1 MAKE THE DEAL RACE 7 THE FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM A5 525 21:22=TRAP 1 LINGRAWN TOM (NAP) RACE 8 ROB’S LAST FLING BEFORE THE RING A1 525 21:37=TRAP 4 ROCKMOUNT TOUCHE RACE 9 THE CHRISTMAS PARTY NIGHTS A3 525 21:52=TRAP 3 LINGRAWN BOB RACE 10 THE LUCKY LAST A4 525 22:07=TRAP 3 BURNPARK BLAKE