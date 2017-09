Greyhound Selections for the Sportsground this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Sportsground.

RACE 1 WELSOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A6 525 19:52=TRAP 5 BURNPARK BLAZE

RACE 2 THE RECENT TOTE PAYOUTS S9 350 20:07=TRAP 5 SEANTHEDOG

RACE 3 SAP PBS TEAM NIGHT OUT A8 525 20:22=TRAP 4 NOELLES MOYO

RACE 4 THE CHRISTMAS PARTY NIGHTS A7 525 20:37=TRAP 6 HONEST OPTIONS

RACE 6 THE FACEBOOK, TWITTER AND INSTAGRAM S4 350 21:07=TRAP 1 TYRUR MAJELLA

RACE 7 THE CHRISTMAS PARTY NIGHTS A4 525 21:22=TRAP 1 LOCAL HONEY(NAP)

RACE 8 THE FINGER FOOD DEAL A4 550 21:37=TRAP 5 JACKALS RELENT

RACE 10 THE LUCKY LAST A3 525 22:07=TRAP 2 LINGRAWN CHAMP

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A6 525 19:52=TRAP 3 ARCADE JESS

RACE 2 THE RECENT TOTE RESULTS 350 S8 20:07=TRAP 1 WILLROSE BRUTUS

RACE 3 HAPPY 21ST BIRTHDAY TO SIOBHAN MALONE S8 350 20:22=TRAP 4 PAL HUNTER

RACE 4 THE CHRISTMAS PARTY NIGHTS A8 525 20:37=TRAP 2 BESLOW BOW WOW

