Greyhound Selections for the Sportsground this weekend

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A6 525 19:52=TRAP 5 NOELLES BELLO

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Sportsground.

RACE 2 THE RECENT TOTE RESULTS S8 350 20:07=TRAP 2 RINNWOOD EILIS

RACE 3 FAST TRACK GREYHOUND SUPPLIES A5/A6 525 ROUND 1 HEAT 1 20:22=TRAP 3 ASHES OF LOVE

RACE 5 THE FLAHERTY MARKETS IN JULY A6 525 20:52=TRAP 1 KILBANNON VOIGHT

RACE 6 THE FACEBOOK AND TWITTER S4 350 21:07=TRAP 1 KILBANNON ACT

RACE 9 THE ONLINE BOOKINGS A4 550 21:52=TRAP 1 TYRUR PANDA (NAP)

RACE 10 THE LUCKY LAST A3 550 22:07=TRAP 6 MACKEYS ATTACK

