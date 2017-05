Greyhound Selections for the Sportsground this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Sportsground.

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A5 575 19:52=TRAP 1 COROUGH MARIA

RACE 3 THE RECENT TOTE RESULTS A8 525 20:22=TRAP 4 NOELLES BELLO

RACE 4 THE BARKING BUZZ APP S7 350 20:37=TRAP 5 MONEYPOINT JET

RACE 5 THE RACE ENTRIES A7 525 20:52=TRAP 1 JIMS RETURN

RACE 6 CHRIS LEWIS LAST NIGHT OF FREEDOM CHAMPION GREEK STAKE S5 21:07=TRAP 4 LINGRAWN DIXIE

RACE 7 THE ONLINE BOOKINGS S7 350 21:22=TRAP 2 RINNWOOD HOGG(NAP)

RACE 9 THE MASTERS RESTAURANT A1 525 21:52=TRAP 6 TYRUR BIRDY

RACE 10 RACING TOMORROW NIGHT LUCKY LAST A4 525 22:07=TRAP 4 SHARP RESPONSE

Saturday