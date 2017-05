Greyhound Selections for the Sportsground this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Sportsground.

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A8 525 19:52=TRAP 4 FANTASY BUTLER

RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS S7 350 20:07=TRAP 4 LISCARRA BONUS

RACE 3 THE TRIO POOLS A6 525 20:22=TRAP 3 BALROEBUCK BONDI

RACE 4 THE ONLINE BOOKINGS S5 350 20:37=TRAP 6 O’SCEAL EILE

RACE 5 THE UPCOMING EVENTS A5 525 20:52=TRAP 1 KIWI JOHN

RACE 6 THE BARKING BUZZ APP S7-S10 350 FINAL 21:07=TRAP 5 TYRUR MAJELLA

RACE 7 BALLINDERREEN HURLING AND CAMOGIE CLUBS A2 525 21:22=TRAP 6 MACKEYS ATTACK

RACE 8 FUNDRAISING AT THE DOGS A2 525 21:37=TRAP 1 KNOCKDINE CHARA

RACE 9 THE WWW.FONEZ.IE A4 525 21:52=TRAP 3 LINGRAWN CLASSIC

RACE 10 THE LUCKY LAST A3 525 22:07=TRAP 6 MERCIFUL JOEY(NAP)

Saturday

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A3 525 19:52=TRAP TYRUR PANDA

RACE 2 THE TRIO POOLS S8 350 20:07=TRAP 6 AULTON LARRY

RACE 3 THE ONLINE BOOKINGS A7 575 20:22=TRAP 2 HANOVER HOPE

RACE 4 THE RECENT TOTE RESULTS A6 575 20:37=TRAP 1 SILVER SIMBA

RACE 5 THE UPCOMING EVENTS A5 575 20:52=TRAP 4 TYRUR ENA (NAP)

RACE 6 THE RACE ENTRIES A4 575 21:07=TRAP 2 LINGRAWN MILLIE

