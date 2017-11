Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium. Friday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A6 550 19:52=TRAP 1 BAYSIDE BUBBLES

RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS A8 525 20:07=TRAP 6 PATS TILLIE

RACE 3 RACING 3 NIGHTS IN DECEMBER S3 350 20:22=TRAP 1 KNOCKMEALE CHAMP

RACE 4 THE UPCOMING SWEEPSTAKES S5 350 20:37=TRAP 4 SUES BAMBINO

RACE 5 THE FOOD PACKAGES A7 525 20:52=TRAP 3 BALROEBUCK POLLY

RACE 6 THE FINGER FOOD PACKAGE S6 350 21:07=TRAP 2 SEEKERS VISION

RACE 7 JESSIE’S LAST FLING BEFORE THE RING A5 525 21:22=TRAP 6 PORTUMNA VIEW

RACE 8 THE UPCOMING SWEEPSTAKES A3 525 21:37=TRAP 1 TIERMANA PORT

RACE 9 THE FACEBOOK, TWITTER AND INSTAGRAM A2 550 21:52=TRAP 1 HEATHLAWN VIC(NAP)

RACE 10 THE LUCKY LAST A4 525 22:07=TRAP 2 LINGRAWN CHAMP

========================================================================================================

Saturday

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A5 525 19:52=TRAP 5 DANMAR BUDDY

RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS S9 350 20:07 =TRAP 3 RAZMATAZ WEAH

RACE 3 THE TRIO POOLS S7 350 20:22=TRAP 2 KILBANNON OZIL

RACE 4 HAPPY 30TH BIRTHDAY SEAMUS TREACY! A6 525 20:37=TRAP 2 ASHES OF LOVE

RACE 5 RACING 3 NIGHTS IN DECEMBER S8 350 20:52=TRAP 6 CLYDAGH SHAUNA

RACE 6 THE UPCOMING SWEEPSTAKES S6 350 21:07=TRAP 4 PAL DUBH

RACE 7 LIAM BRUSSELS MEMORIAL A4/5 FINAL 21:22=TRAP 2 MAKE THE DEAL

RACE 8 THE CHRISTMAS PARTY NIGHTS A1/2 525 21:37=TRAP 6 ROCKMOUNT TOUCHE

RACE 9 THE ONLINE BOOKINGS A4 550 21:52=TRAP 1 DANMAR RONAN (NAP)

RACE 10 THE LUCKY LAST A3 550 22:07=TRAP 1 HEADLEYS VICTOR