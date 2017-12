Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium this weekend

George McDonagh’s Greyhound Selections for the Galway Greyhound Stadium. Thursday Selections

RACE 1 THE DECEMBER 24 DOG A7 525 SEMI-FINAL 20:07=TRAP 4 THISTIMENEXTYEAR RACE 2 THE DECEMBER S8-S10 350 SEMI-FINAL 20:22=TRAP 5 NEWHALL MISSILE RACE 3 THE DECEMBER S8-S10 350 SEMI-FINAL 20:37=TRAP 1 RINNWOOD MASTER RACE 4 THE DECEMBER 24 DOG A7 525 SEMI-FINAL 20:52=TRAP 5 PUCK IT OUT RACE 5 THE DECEMBER S4-5 350 FINAL 21:07=TRAP 1 SEEKERS VISION(NAP) RACE 6 THE DECEMBER A4 525 SEMI-FINAL 21:22=TRAP 4 VIEW THE STORM RACE 7 THE DECEMBER A4 525 SEMI-FINAL 21:37=TRAP 1 VIEW ARAN RACE 8 THE LUCKY LAST 525 21:52=TRAP 3 CONFUSED REILLY

========================================================================================================== Friday Selections

RACE 1 WELCOME TO CARAGH PRECISION 525 19:52=TRAP 3 BOREEN CHASE

RACE 2 THE DECEMBER S6-S7 350 ROUND 1 HEAT 1 20:07=TRAP 4 WILLROSE BOLT

RACE 3 THE DECEMBER S6-S7 350 ROUND 1 HEAT 2 20:22=TRAP 2 TYRUR MAJELLA

RACE 4 THE KILMAINE GOLF SOCIETY NIGHT AT THE DOGS 525 20:36=TRAP 2 TIERMANA WINE

RACE 5 THE DECEMBER S6-S7 350 ROUND 1 HEAT 3 20:52=TRAP 1 ASHES OF LOVE

RACE 6 THE CARAGH PRECISION A2 525 FINAL 21:07=TRAP 6 MERCIFUL LAR (NAP)

RACE 7 THE KIERAN MOLLOY FUNDRAISER NEXT WEEK 525 21:22=TRAP 1 BUMBLEBEE KYNE

RACE 8 THE BOLEYBEG NATIONAL SCHOOL 525 21:37=TRAP 2 LINGRAWN TOM

RACE 9 THE CARAGH PRECISION LUCKY LAST 550 21:52=TRAP 6 MAROON FLASH

============================================================================================================================