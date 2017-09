George McDonagh’s Greyhound Tips For The Weekend

Racing this week is on Thursday and Friday due to the Connacht Game on Saturday evening

THURSDAY RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A6 19:52=Trap 3 Burnpark Blake RACE 2 CONNACHT RUGBY S7 – S10 350 ROUND 1 HEAT 1 20:07=trap 1 Burgoyne Boomer RACE 3 CONNACHT RUGBY S7 – S10 350 ROUND 1 HEAT 2 20:22=trap 3 Willrose Ace RACE 4 FUNDRAISING AT THE DOGS A7 525 20:37=TRAP in 6 maroon flash RACE 5 CONNACHT RUGBY S7 – S10 350 ROUND 1 HEAT 3 20:52=TRAP 1 Kilbannon Voight RACE 6 CONNACHT RUGBY S7 – S10 350 ROUND 1 HEAT 4 21:07=TRAP 3 Roises deal RACE 7 THE FOOD PACKAGES ONLINE A6 525 21:22=TRAP 2 Indian Beauty RACE 8 THE FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM A5 525 21:37=TRAP 3 Nomoneymrscoffey RACE 9 NO RACING OR TRIALS ON SATURDAY A4 525 21:52=TRAP 4 Headleys Victor RACE 10 THE ONLINE BOOKINGS A4 525 22:07=TRAP 1 Local Honey (nap) FRIDAY RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A7 525 19:52=TRAP 4 Kilwest Duke RACE 2 THE RECENT TOTE PAYOUTS S5 350 20:07=TRAP 3 Caislean Sal RACE 3 THE TRIO POOLS TONIGHT S6 350 20:22=TRAP 4 Caislean Lyrics RACE 4 THE FUNDRAISING FOR YOUR CLUB A4 525 20:37=TRAP 3 Lingrawn Brae RACE 5 THE BARKING BUZZ APP S4 350 20:52=TRAP 1 Rinnwood Mikey RACE 6 THE FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM A4 525 21:07=TRAP 1 Tyrur Mahon RACE 7 THE ONLINE BOOKINGS S3 350 21:22=TRAP 5 O’Sceal Eile RACE 8 CONNACHT RUGBY STAKES STARTING NEXT WEEK A2 525 21:37=TRAP 3 Rockmount Touché RACE 9 THE GALWAY HURLERS DOUBLE A0 525 21:52=TRAP 2 time for work RACE 10 THE LUCKY LAST A3 550 22:07=TRAP 5 Tyrur Ena (nap)