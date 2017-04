Galway Minor Team V Mayo Announced

The Galway Minor Team to take on Mayo in the Connacht Championship on Sunday in McHale Park, Castlebar has been announced. Game throws in at 2.30pm and is LIVE here on Galway Bay FM

Team:

1 Oran Burke (Corofin)

2 Eoin McFadden (Salthill/Knocknacarra)

3 Sean Mulkerrin (Oileann Arainn)

4 Gavin Burke (Corofin)

5 Jack Glynn (Claregalway)

6 Ciaran Potter (Annaghdown)

7 Liam Boyle (Kilkerrin/Clonberne)

8 Matthias Barrett (Leitir Mor)

9 Daniel Kenny (Oughterard)

10 Brian Harlowe (St. Michael’s)

11 Darragh Silke (Corofin)

12 Martin Kerrigan (An Fhairce)

13 Rory Cunningham (St Brendan’s)

14 Evan Murphy (Salthill/Knocknacarra)

15 Padraic Costello (Dunmore McHales)