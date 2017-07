Galway Minor Team Named For Connacht Final

Galway Minor team to play Sligo in the Connacht Final on Sunday in Pearse Stadium at 12.00

1. Oran Burke, Corafinne

2 Eoin McFadden, Bóthar na Trá/Cnoc na Cathrach

3 Seán Mulkerrin, Oileain Arainn

4 Gavin Burke, Corafinne

5 Jack Glynn, Baile Clár na Gaillimhe

6 Seán Fitzgerald, Bearna

7 Liam Boyle, Cill Chloirín/Cluain Bheirne

8 Matthias Barrett, Leitir Mór

9 Evan Murphy, Bóthar na Trá/Cnoc na Cathrach

10 Brian Harlowe, Naomh Micheál

11 Darragh Silke, Corafinne

12 Martin Kerrigan, An Fhairche

13 Conor Newell, Corafinne

14 Padraic Costello, Dún Mór Mhic Éil

15 Daniel Kenny, Uachtar Ard