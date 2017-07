Galway Minor Footballers Win Connacht Final

The Galway Minor Football Team are Connacht Champions after defeating Sligo by 3-10 to 0-11 at Pearse Stadium on Sunday afternoon.

Commentary by Tommy Devane and Frank Morris

The Teams…..

Galway

1. Oran Burke (Corofin)

2. Eoin McFadden (Salthill/Knocknacarra)

3. Sean Mulkerrin (Oileain Arainn)

4. Gavin Burke (Corofin)

5. Jack Glynn (Claregalway)

6. Sean Fitzgerald (Bearna)

7. Liam Boyle (Kilkerrin/Clonberne)

8. Matthias Barrett (Leitir Mor)

9. Evan Murphy (Salthill/Knocknacarra)

10. Brian Harlowe (St Micheal’s)

11. Darragh Silke (Corofin)

17. Conor Campbell (Claregalway)

13. Conor Newell (Corofin)

14. Padraic Costello (Dunmore McHales)

12. Martin Kerrigan (Clonbur)

Subs

15. Daniel Kenny (Oughterard) for Harlowe (half-time)

20. Liam Costello (Milltown) for Kerrigan (50)

21. Rory Cunninghan (St Brendan’s) for P Costello (51)

18. Ciaran Potter (Annaghdown) for Boyle (53)

16. James Kyne (Clonbur) for Burke (60).

Sligo

1. Alan Davey (Eastern Harps)

3. Josh Ellis (Enniscrone/Kilglass)

5. Brian Cox (Calry/St Joseph’s)

2. Evan Lyons (Sharmock Gaels)

22. Ben Tuohy (Shamrock Gaels)

6. Evan Lavin (Eastern Harps)

7. Oisin Conlon (Ballymote)

8. Niall Colsh (Ballymote)

9. Barry Gorman (Coolaney/Mullinabreena)

12. Ciaran O’Dowd (Enniscrone/Kilglass)

11. Luke Towey (St Molaise Gaels)

15. Karl McKenna (Shamrock Gaels)

10. Roland Anderson (Owenmore Gaels)

14. Red Og Murphy (Curry)

13. Conall Ryan (Tubbercurry)

Subs

18. Micheal Cahill (Castleconnor) for O’Dowd (29)

21. Jake Stephenson (Eastern Harps) for McKenna (32)

4. James Weir (St Farnan’s) for Tuohy (46)

17. Ryan Walsh (St Micheal’s) for Anderson (49)

20. Joe McMunn (St Patrick’s) for Lavin (57)

19. Oisin Grehan (Cloonacool) for Colsh (63)

Referee: Liam Devenney (Mayo)