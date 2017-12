Galway LGFA Announce Junior A, B And C Dream Teams

Galway LGFA are delighted to announce the recipients of our Dream Team awards in Junior A, Junior B and Junior C for 2017.

Congratulations to all the girls. They will be presented with their awards at our Annual Social on January 19th 2018 in the Claregalway Hotel.

The player of the year in each division will also be announced on the night.

Junior A Dream Team 2017

Caoimhe Ni Laoi Naomh Anna Leitir mor Rachel Connolly Tuam/Cortoon Clodagh Creavan Tuam/Cortoon Saoirse Ni Domhnaill Naomh Anna Leitir mor Mary Flaherty Tuam/Cortoon Tina Hogan Naomh Anna Leitir mor Shauna Finnegan Tuam/Cortoon Elaine O’Sullivan Mountbellew/Moylough Emer Flaherty Tuam/Cortoon Riona Flaherty Naomh Anna Leitir mor Shauna Boyle St Mary’s Kate Geraghty Tuam/Cortoon Caoimhe Moran Tuam/Cortoon Sarah Lynch Naomh Anna Leitir mor Mairead Lynch Naomh Anna Leitir mor

Junior B Dream Team 2017

Gwen Horkan Claregalway Aoife Philips Claregalway Shauna Flaherty Claregalway Anna Lisa Rabbitte Kilkerrin/Clonberne Charlene Trill Claregalway Isobell Flynn St Furseys Margaret Newell St Furseys Shauna Molloy St Furseys Mary Dunphy Claregalway Aoife Molloy St Furseys Catriona Moran Claregalway Hannagh Noone Kilkerrin/Clonberne Laura Carroll Salthill/Knocknacarra Siofra Leonard Claregalway Sinead Donovan Claregalway

Junior C Dream Team 2017

1. Laura Hession St Gabriel’s

2. Fiona Whelan Naomh Mhuire

3. Aisling Brannelly Ballinasloe

4. Niamh Donnellan St Gabriel’s

5. Kelsey Forde Annaghdown

6. Grace Finnerty St Gabriel’s

7. Caitriona Horan Naomh Mhuire

8. Pearl Finnerty St Gabriel’s

9. Emma Reynolds St Gabriel’s

10. Aisling Donnellan St Gabriel’s

11.Caitriona Cormican St Gabriel’s

12. Orla Geoghegan Naomh Mhuire

13. Callie Crowe Annaghdown

14. Niamh Hanniffy Naomh Mhuire

15. Caoimhe Esselmont Na Piarsaigh