Galway Junior Team To Face Leitrim Named

The Galway Junior Football Team to face Leitrim in the Connacht Semi-Final has been named. It is…..

1 Manus Breathnach An Spideal 2 Eoin Deely Salthill/Knocknacarra 3 Christopher Fahy Kilkerrin/Clonberne 4 Caelom Mulry Monivea Abbey 5 Patrick Ó Domhnaill Oileáin Árainn 6 Dylan Corbett Headford 7 Pádraig Eoin Ó Curraoin An Spidéal 8 Micheal Day Headford 9 Paddy Walsh Oughterard 10 Martin Coady Oughterard 11 Damien O Reilly Oughterard 12 Noel Varley Renvyle 13 Antaine O’Laoi An Spidéal 14 Gary Kelly Williamstown 15 Niall Lee Oughterard 16 Ronan Ó Beoláin Micheal Breathnach 17 Cillian Ó Conghaile Oiláin Árainn 18 Thomas Rabbitte Kilkerrin/Clonberne 19 Alan Molloy Corofin 20 Lorcan Molloy Menlough 21 Craig Kennedy Monivea Abbey