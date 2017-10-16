Galway Hurling Fixtures For Next Weekend

21-10-2017 (Sat)
Salthill Hotel Senior Hurling Championship 1/4 Final
Kenny Park
2:00 Sarsfields v Cappataggle
3:30 Gort v Killimordaly
Intermediate Hurling League Semi Final
Ballinderreen
2:00 An Spidéal v Oranmore-Maree
Gullane’s Hotel Junior C Hurling Championship Semi-Final
Duggan Park
2:30 Kilnadeema-Leitrim v Loughrea
Gullane’s Hotel Junior A Hurling Championship Semi-Final
Ballinderreen
3:30 Sylane v Craughwell
McGettigans Bar Intermediate Hurling Championship Relegation Final
Carnmore
3:30 Annaghdown v Clarinbridge
Salthill Hotel Senior Hurling Championship – Senior A Relegation
Duggan Park
1:00
Pádraig Pearses v Mullagh
22-10-2017 (Sun)
Pier Head Minor B1 Hurling Championship Final
Loughrea
12:00
Skehana-Mountbellew/Moylough v Oranmore-Maree
Challoner Trophies U21 B Hurling Championship Round 1
(All Games 12 Noon)
Moycullen V Michael Cusacks
Killimor V Carnmore
Ballinasloe V Abbeyknockmoy
Rahoon-Newcastle V Meelick-Eyrecourt
Tynagh/Abbey-Duniry V St Thomas
Challoner Trophies U21C Hurling Championship Round 1
12 Noon
Salthill-Knocknacarra v Ballygar
Salthill Hotel Senior Hurling Championship 1/4 Final
Kenny Park
1:00
Craughwell v Portumna
2:30
Liam Mellows v Clarinbridge
Intermediate Hurling League
Semi Final
Loughrea
1:30
Kiltormer v Kinvara
Salthill Hotel Senior Hurling Championship
Senior A Relegation
Duggan Park
1:30
Turloughmore v Loughrea