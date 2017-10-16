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The Home Run

The Home Run

Galway Hurling Fixtures For Next Weekend

By Sport GBFM
October 16, 2017

Time posted: 12:51 pm

21-10-2017 (Sat)

Salthill Hotel Senior Hurling Championship 1/4 Final

Kenny Park

2:00 Sarsfields v Cappataggle

3:30 Gort v Killimordaly

 

Intermediate Hurling League Semi Final

Ballinderreen

2:00 An Spidéal v Oranmore-Maree

 

Gullane’s Hotel Junior C Hurling Championship Semi-Final

Duggan Park

2:30 Kilnadeema-Leitrim v Loughrea

 

Gullane’s Hotel Junior A Hurling Championship Semi-Final

Ballinderreen

3:30 Sylane v Craughwell

 

McGettigans Bar Intermediate Hurling Championship Relegation Final

Carnmore

3:30 Annaghdown v Clarinbridge

 

Salthill Hotel Senior Hurling Championship – Senior A Relegation

Duggan Park

1:00

Pádraig Pearses v Mullagh

 

22-10-2017 (Sun)

Pier Head Minor B1 Hurling Championship Final

Loughrea

12:00

Skehana-Mountbellew/Moylough v Oranmore-Maree

 

Challoner Trophies U21 B Hurling Championship Round 1

(All Games 12 Noon)

Moycullen V Michael Cusacks

Killimor V Carnmore

Ballinasloe V Abbeyknockmoy

Rahoon-Newcastle V Meelick-Eyrecourt

Tynagh/Abbey-Duniry V St Thomas

 

Challoner Trophies U21C Hurling Championship Round 1

12 Noon

Salthill-Knocknacarra v Ballygar

 

Salthill Hotel Senior Hurling Championship 1/4 Final

Kenny Park

1:00

Craughwell v Portumna

2:30

Liam Mellows v Clarinbridge

 

Intermediate Hurling League

Semi Final

Loughrea

1:30

Kiltormer v Kinvara

 

Salthill Hotel Senior Hurling Championship

Senior A Relegation

Duggan Park

1:30

Turloughmore v Loughrea

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