Galway GAA Hurling Fixtures For Next Weekend

11-11-2017 (Sat)
Challoner Trophies U21 A Hurling Championship
Round 1 – 2.30pm
Ballinderreen
Loughrea v Athenry
Duggan Park
Tommy Larkinsv Turloughmore
Challoner Trophies U21 B Hurling Championship
Round 1 – 2.30pm
Killimordaly
Killimordaly v Ahascragh/Fohenagh
New Inn
Sarsfields v Ballinderreen
Padraig Pearses GAA Ground
Pádraig Pearses v Portumna
Tonabrocky
Rahoon-Newcastle v Meelick-Eyrecourt
Challoner Trophies U21 B Hurling Championship
Round 2a – 2.30pm
Sylane
Sylane v Abbeyknockmoy
Round 2b – 2.30pm
Castledaly
St Thomas v Kinvara
Pier Head Minor B1 Hurling Championship Final Replay – 1pm
Duggan Park
Oranmore-Maree v Skehana-Mountbellew/Moylough
12-11-2017 (Sun)
McGettigans Bar Intermediate Hurling Championship Relegation – 11am
Carnmore
Annaghdown v Clarinbridge
Intermediate Hurling League Semi Final – 11am
Ballinderreen
An Spidéal v Oranmore-Maree
Salthill Hotel Senior Hurling Championship Semi-Finals
Kenny Park – 12:45
Cappataggle v Liam Mellows
Kenny Park – 14:30
Gort v Craughwell