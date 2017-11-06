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The Home Run

The Home Run

Galway GAA Hurling Fixtures For Next Weekend

By Sport GBFM
November 6, 2017

Time posted: 12:33 pm

11-11-2017 (Sat)

Challoner Trophies U21 A Hurling Championship

Round 1 – 2.30pm

Ballinderreen

Loughrea v Athenry

 

Duggan Park 

Tommy Larkinsv Turloughmore

 

Challoner Trophies U21 B Hurling Championship

Round 1 – 2.30pm

Killimordaly         

Killimordaly v Ahascragh/Fohenagh

 

New Inn   

Sarsfields v Ballinderreen

 

Padraig Pearses GAA Ground 

Pádraig Pearses v Portumna

 

Tonabrocky       

Rahoon-Newcastle v Meelick-Eyrecourt

 

Challoner Trophies U21 B Hurling Championship

Round 2a – 2.30pm

Sylane   

Sylane v Abbeyknockmoy

 

Round 2b – 2.30pm

Castledaly        

St Thomas v Kinvara

 

Pier Head Minor B1 Hurling Championship Final Replay – 1pm

Duggan Park   

Oranmore-Maree v Skehana-Mountbellew/Moylough

 

12-11-2017 (Sun)

McGettigans Bar Intermediate Hurling Championship Relegation – 11am

Carnmore               

Annaghdown v Clarinbridge

 

Intermediate Hurling League Semi Final – 11am

Ballinderreen   

An Spidéal v Oranmore-Maree

 

Salthill Hotel Senior Hurling Championship Semi-Finals

Kenny Park – 12:45

Cappataggle v Liam Mellows

 

Kenny Park  – 14:30    

Gort v Craughwell

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