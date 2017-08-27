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The Feel Good Factor

The Feel Good Factor

Galway Under 16 Team Named For All-Ireland Final

By Sport GBFM
August 27, 2017

Time posted: 12:10 pm

Manager Tony O’Donovan has named his starting 15 for today’s U16A All Ireland Camogie Final:

  1. Nessa Kelly. Athenry
  2. Sarah McCartin. Craughwell
  3. Alanah Kelly. Portumna
  4. Joanne Daly. Sarsfields
  5. Shannon Keady. Oranmore Maree
  6. Muireann Faherty. Ballinderreen
  7. Rachel Burke. St Colemans
  8. Niamh Horan. Killimor (Captain)
  9. Teegan Canning. Mullagh
  10. Niamh Niland. Clarinbridge
  11. Rachel Murray. Sarsfields
  12. Kate Moran. Athenry
  13. Niamh Mc Peake. Liam Mellows
  14. Aoife Níc Dhonnacha. Cois Fharraige
  15. Chloe Quinn Reilly. Kiltormer
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