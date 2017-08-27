Galway Under 16 Team Named For All-Ireland Final

Manager Tony O’Donovan has named his starting 15 for today’s U16A All Ireland Camogie Final:
- Nessa Kelly. Athenry
- Sarah McCartin. Craughwell
- Alanah Kelly. Portumna
- Joanne Daly. Sarsfields
- Shannon Keady. Oranmore Maree
- Muireann Faherty. Ballinderreen
- Rachel Burke. St Colemans
- Niamh Horan. Killimor (Captain)
- Teegan Canning. Mullagh
- Niamh Niland. Clarinbridge
- Rachel Murray. Sarsfields
- Kate Moran. Athenry
- Niamh Mc Peake. Liam Mellows
- Aoife Níc Dhonnacha. Cois Fharraige
- Chloe Quinn Reilly. Kiltormer