Draw Announced For The FAI Junior Cup

The draw for the 2017/18 FAI Junior Cup, in association with Aviva and Umbro, has been made and it has thrown up some very intriguing ties in Galway and with the other Connacht Leagues.

Round 1

Sligo/Leitrim/Roscommon

Skyvalley Rovers v Arrow Harps FC

Kilkerrin United v Moore United

Rahara Rovers v MCR FC

Round 2

Sligo/Leitrim/Roscommon

Castlerea Celtic v Shiven Rovers

Boyle Celtic v St. Johns FC

Ballymoe FC v Manor Rangers

Ballinasloe Town v Sky Valley Rvs or Arrow Harps FC

St. Johns Athletic v Dunmore Town

Roscommon United v Glenview Stars FC

Ballisodare United v Ballaghaderreen FC

Ahascragh United v Kilkerrin United or Moore United

Carbury FC v Calry Bohs FC

Melville United v Cloonfad United

Strand Celtic v St. Peters FC

Rahara Rovers or MCR FC v Dysart FC

Galway

Cregmore Claregalway v Galway Hibs

Athenry FC v Mervue United

East United v Loughrea Rams FC

Colemanstown United v Claregalway Celtic

Corrib Rangers FC v St. Bernards United

Salthill Devon FC v Renmore FC

Berana na Forbacha Aon v West United

Corrib Celtic v Galway Bohs FC

Galway Bohs B v Maree/Oranmore FC

Dynamoe Blues B v Tuam Celtic

Dynamoe Blues v Colga FC

Bye: West Coast United

Mayo

Newport Town FC v Ballina Town

Castlebar Celtic v Crossmolina FC

Conn Rangers FC v Kiltimagh Knock United

Holister FC v Glenheist Rovers

Kilala FC v Iorras Aontaithe FC

Swinford FC v Claremorris FC

Kilmore FC v Westport United

Srraide & Foxford FC v Snigboro United

Manulla FC v Fahy Rovers FC

Partry Athletic v Mulranny United

Byes: Ballyvary Blue Bombers FC, Ballyglass FC