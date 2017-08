Disappointment For Galway Minor Footballers In All-Ireland Quarter Final

Galway’s Minor Football Semi-Finals Ambitions came to an end in Carrick on Shannon when beaten by Cavan in the All-Ireland Quarter Final by 1-11 to 0-11.

Kevin Dwyer reports

After The Game, Tommy Devane spoke to Galway Manager Stephen Joyce

Teams and Scorers

Scorers for Cavan: Oisin Pierson 1-3 (1f), Cian Madden 0-4 (1f), Ruairi Curran 0-2, Tiernan Reilly 0-1, Philip Rogers 0-1.

Scorers for Galway: Darragh Silke 0-6 (5f), Padraic Costello 0-3 (2f), Evan Murphy 0-1, Conor Campbell 0-1.

Cavan: Gary O’Rourke, John Cooke, Evaan Fortune, Killian Brady, Philip Nulty, Cormac Timoney, Danny Cusack, Ronan Patterson, James Smith, Ruairi Curran, Cian Madden, Philip Rogers, Oisin Pierson, Patrick Lynch, Tiernan Reilly. Subs: Ryan Coyle for Brady (22 mins, BC), Oisin Kiernan for Timoney (BC, 32 mins), Niall McCabe for Reilly (42 mins), Sean Keogan for Lynch (46 mins)

Galway: Oran Burke, Eoin McFadden, Sean Mulkerrin, Colin Murray, Jack Glyn, Sean Fitzgerald, Liam Boyle, Matthias Barrett, Evan Murphy, Brian Harlowe, Darragh Silke, Liam Costello, Conor Campbell, Padraic Costello, Daniel Kenny. Subs: Martin Kerrigan for Harlowe (HT), MacDara Geraghty for L Costello (HT), Matthew Tierney for Geraghty (55 mins)

Ref: James Bermingham (Cork)