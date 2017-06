Cuman na mBunscol Hurling Finals results

The 2017 Galway finals of the Cumann na mBunscol Hurling competitions were played in Loughgeorge yesterday with the following results:



Pitch 1:

10.00 Roinn A (13) Clarinbridge 1-4 V Killeeneen 2-11

11.00 Roinn B (13) New Inn 4-8 V Oranmore 2-8

12.00 Roinn C (13) Newcastle 2-5 V Leitrim 4-9

1.00 Roinn D (13) Creagh 2-9 V Tynagh\Killeen 2-6

2.00 Roinn E (13) Mountbellew 2-10 V Corrandulla 2- 2

Pitch 2:

10.00 Roinn F (11) Barna 6-10 V Brierhill 3-8

11.00 Roinn G (11) Coolarne 3-5 V Kiltullagh 2-12

12.00 Roinn I (9) Castlegar 8-6 V Ballygar 2-0

1.00 Roinn K (9) Esker 3-10 V Lough Cutra 1-2

2.00 Roinn J (9) Gurteen 4-9 V Woodford 0-3

Pitch 3:

10.00 Roinn L (7) Doorus 5-7 V Mullagh 2-13

11.00 Roinn M (7) Kilbeacanty 4-7 V Lawrencetown 1-3

11.45 Roinn N (7) Cummer 3-7 V Sylane 3-5

12.30 Roinn O (5) Drim 5-12 V Fohenagh 2-8