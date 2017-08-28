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The Keith Finnegan Show

The Keith Finnegan Show

County Senior And Intermediate Football Championship Quarter Final Draws

By Sport GBFM
August 28, 2017

Time posted: 6:49 am

Senior Championship Quarter Finals

Annaghdown v Leitir Mór

Monivea/Abbey v Tuam Stars

St. James v Mountbellew/Moylough

Moycullen v Corofin or Salthill/Knocknacarra

Relegation Preliminary Quarter Finals

“A” St. Michaels v Micheál Breathnach
“B” Kilconly v Milltown

Relegation Quarter Finals

Killererin v Barna

An Cheathru Rua v Killannin

Caltra v Losers of “A”

Cortoon Shamrocks v Losers of “B”

Intermediate Championship Quarter Finals:

Claregalway v An Spideal

Oranmore/Maree v Williamstown

Headford v Kilkerrin/Clonberne

Oileáin Arainn v Dunmore McHales

Final Relegation Play-off game

Clifden v Ballinasloe

 

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