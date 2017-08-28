County Senior And Intermediate Football Championship Quarter Final Draws

Senior Championship Quarter Finals
Annaghdown v Leitir Mór
Monivea/Abbey v Tuam Stars
St. James v Mountbellew/Moylough
Moycullen v Corofin or Salthill/Knocknacarra
Relegation Preliminary Quarter Finals
“A” St. Michaels v Micheál Breathnach
“B” Kilconly v Milltown
Relegation Quarter Finals
Killererin v Barna
An Cheathru Rua v Killannin
Caltra v Losers of “A”
Cortoon Shamrocks v Losers of “B”
Intermediate Championship Quarter Finals:
Claregalway v An Spideal
Oranmore/Maree v Williamstown
Headford v Kilkerrin/Clonberne
Oileáin Arainn v Dunmore McHales
Final Relegation Play-off game
Clifden v Ballinasloe