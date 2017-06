County Senior And Intermediate Football Championship Fixtures

Claregalway Hotel/Bon Secours Hospital Senior Football Championship

17-06-2017 (Saturday)

Pearse Stadium 17:30 Cortoon Shamrocks V Killannin

(E.T. if Necessary)

Referee: Gearoid O Conamha

Clonbur 19:00 An Cheathrú Rua V Kilconly

(E.T. if Necessary)

Referee: Kieran Quinn

Kenny Park 17:15 St James V Caherlistrane

(E.T. if Necessary)

Referee: P.j. Rabbitte

Tuam Stadium 19:00 Mountbellew/Moylough V Annaghdown

(E.T. if Necessary)

Referee: Martin Flaherty

Kenny Park 19:00 Tuam Stars V Salthill/Knocknacarra

(E.T. if Necessary)

Referee: Tommy Faherty (S)

Pearse Stadium 19:15 Corofin V Maigh Cuilinn

(E.T. if Necessary)

Referee: Muiris Mac Gearailt

Claregalway Hotel/Bon Secours Hospital Senior Football Championship 18-06-2017 (Sunday)

Pearse Stadium 17:30 Bearna V Mícheál Breathnach

(E.T. if Necessary)

Referee: Richard Mc Nicholas

Tuam Stadium 19:00 Milltown V Caltra

(E.T. if Necessary)

Referee: Frank Kinneen

Pearse Stadium 19:15 Naomh Anna, Leitir Móir V Monivea-Abbey

(E.T. if Necessary)

Referee: James Molloy

Corofin 19:00 Killererin V St Michaels

(E.T. if Necessary)

Referee: Shane Hehir

Claregalway Hotel/Bon Secours Hospital Intermediate Football Championship

17-06-2017 (Saturday)

Clonbur 17:30 St Brendans V Clifden

(E.T. if Necessary)

Referee: Pádraig Mac Donncha

Tuam Stadium 17:15 Glenamaddy V Oranmore/Maree

(E.T. if Necessary)

Referee: Noel Dempsey

18-06-2017 (Sunday)

Moycullen 12:30 Oughterard V Athenry

(E.T. if Necessary)

Referee: Máirtín Ó Gríofa

Moycullen 14:00 Cárna-Caiseal V Kilkerrin/Clonberne

(E.T. if Necessary)

Referee: Austin O Connell

Tuam Stadium 15:30 Williamstown V Ballinasloe

(E.T. if Necessary)

Referee: Gerald Anthony Lohan

TBC 15:00 Oileáin Árann V Dunmore McHales

(E.T. if Necessary) Referee: TBC

Corofin 17:15 An Spidéal V Headford

(E.T. if Necessary)

Referee: Gerry Daly

Tuam Stadium 17:15 Claregalway V Menlough

(E.T. if Necessary)