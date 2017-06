Connacht Rugby Release Club Fixtures For 2017/18 Season

Connacht Rugby have released the Club Fixtures at Junior 1A, 1B and 1C for the new 2017/18 season with the first round of games taking place on the 17th of September.

The Fixtures are…

J1A Fixtures 2017/18

Round 1

17/09/2017

Connemara RFC v Galwegians RFC

Monivea RFC v Ballinasloe RFC

Westport RFC v Ballina RFC

Sligo RFC v Buccaneers RFC

Round 2

24/09/2017

Galwegians RFC v Ballinasloe RFC

Ballina RFC v Connemara RFC

Buccaneers RFC v Monivea RFC

Sligo RFC v Westport RFC

Round 3

08/10/2017

Galwegians RFC v Ballina RFC

Ballinasloe RFC v Buccaneers RFC

Connemara RFC v Sligo RFC

Monivea RFC v Westport RFC

Round 4

15/10/2017

Buccaneers RFC v Galwegians RFC

Sligo RFC v Ballina RFC

Westport RFC v Ballinasloe RFC

Monivea RFC v Connemara RFC

Round 5

05/11/2017

Galwegians RFC v Monivea RFC

Westport RFC v Connemara RFC

Ballinasloe RFC v Sligo RFC

Ballina RFC v Buccaneers RFC

Round 6

19/11/2017

Sligo RFC v Galwegians RFC

Buccaneers RFC v Westport RFC

Ballina RFC v Monivea RFC

Connemara RFC v Ballinasloe RFC

Round 7

26/11/2017

Westport RFC v Galwegians RFC

Monivea RFC v Sligo RFC

Connemara RFC v Buccaneers RFC

Ballinasloe RFC v Ballina RFC

Round 8

03/12/2017

Galwegians RFC v Westport RFC

Sligo RFC v Monivea RFC

Buccaneers RFC v Connemara RFC

Ballina RFC v Ballinasloe RFC

Round 9

10/12/2017

Ballinasloe RFC v Galwegians RFC

Connemara RFC v Ballina RFC

Monivea RFC v Buccaneers RFC

Westport RFC v Sligo RFC

Round 10

07/01/2018

Ballina RFC v Galwegians RFC

Buccaneers RFC v Ballinasloe RFC

Sligo RFC v Connemara RFC

Westport RFC v Monivea RFC

Round 11

21/01/2018

Galwegians RFC v Buccaneers RFC

Ballina RFC v Sligo RFC

Ballinasloe RFC v Westport RFC

Connemara RFC v Monivea RFC

Round 12

28/01/2018

Galwegians RFC v Sligo RFC

Westport RFC v Buccaneers RFC

Monivea RFC v Ballina RFC

Ballinasloe RFC v Connemara RFC

Round 13

25/02/2018

Monivea RFC v Galwegians RFC

Connemara RFC v Westport RFC

Sligo RFC v Ballinasloe RFC

Buccaneers RFC v Ballina RFC

Round 14

04/03/2018

Galwegians RFC v Connemara RFC

Ballinasloe RFC v Monivea RFC

Ballina RFC v Westport RFC

Buccaneers RFC v Sligo RFC

J1B Fixtures 2017/18

Round 1

17/09/2017

Tuam RFC v Dunmore RFC

Corinthians RFC v NUIG RFC

Castlebar RFC v Ballinrobe RFC

Creggs RFC v Corrib RFC

Round 2

24/09/2017

Dunmore RFC v NUIG RFC

Ballinrobe RFC v Tuam RFC

Corrib RFC v Corinthians RFC

Creggs RFC v Castlebar RFC

Round 3

08/10/2017

Dunmore RFC v Ballinrobe RFC

NUIG RFC v Corrib RFC

Tuam RFC v Creggs RFC

Corinthians RFC v Castlebar RFC

Round 4

15/10/2017

Corrib RFC v Dunmore RFC

Creggs RFC v Ballinrobe RFC

Castlebar RFC v NUIG RFC

Corinthians RFC v Tuam RFC

Round 5

22/10/2017

Dunmore RFC v Corinthians RFC

Castlebar RFC v Tuam RFC

NUIG RFC v Creggs RFC

Ballinrobe RFC v Corrib RFC

Round 6

05/11/2017

Creggs RFC v Dunmore RFC

Corrib RFC v Castlebar RFC

Ballinrobe RFC v Corinthians RFC

Tuam RFC v NUIG RFC

Round 7

12/11/2017

Castlebar RFC v Dunmore RFC

Corinthians RFC v Creggs RFC

Tuam RFC v Corrib RFC

NUIG RFC v Ballinrobe RFC

Round 8

19/11/2017

Dunmore RFC v Castlebar RFC

Creggs RFC v Corinthians RFC

Corrib RFC v Tuam RFC

Ballinrobe RFC v NUIG RFC

Round 9

03/12/2017

NUIG RFC v Dunmore RFC

Tuam RFC v Ballinrobe RFC

Corinthians RFC v Corrib RFC

Castlebar RFC v Creggs RFC

Round 10

10/12/2018

Ballinrobe RFC v Dunmore RFC

Corrib RFC v NUIG RFC

Creggs RFC v Tuam RFC

Castlebar RFC v Corinthians RFC

Round 11

21/01/2018

Dunmore RFC v Corrib RFC

Ballinrobe RFC v Creggs RFC

NUIG RFC v Castlebar RFC

Tuam RFC v Corinthians RFC

Round 12

28/01/2018

Dunmore RFC v Creggs RFC

Castlebar RFC v Corrib RFC

Corinthians RFC v Ballinrobe RFC

NUIG RFC v Tuam RFC

Round 13

25/02/2018

Corinthians RFC v Dunmore RFC

Tuam RFC v Castlebar RFC

Creggs RFC v NUIG RFC

Corrib RFC v Ballinrobe RFC

Round 14

04/03/2018

Dunmore RFC v Tuam RFC

NUIG RFC v Corinthians RFC

Ballinrobe RFC v Castlebar RFC

Corrib RFC v Creggs RFC