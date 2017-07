Connacht Football Final – MATCH TRACKER – Galway V Roscommon

Welcome to our Sunday Sport MATCH TRACKER of the Connacht Senior Football Final. Galway V Roscommon Pearse Stadium 2pm

Galway will line out as selected.

Galway: Ruairi Lavelle; Cathal Sweeney, Declan Kyne, Eoghan Kerin; Gary O’Donnell, Gareth Bradshaw, Liam Silke; Fiontán Ó Curraoin, Paul Conroy; Thomas Flynn, Michael Daly, Johnny Heaney; Eamonn Brannigan, Damien Comer, Shane Walsh.

Roscommon: Colm Lavin; David Murray, John McManus, Niall McInerney; Sean McDermott, Sean Mullooly, Conor Devaney; Tadgh O’Rourke, Cathal Compton; Fintan Cregg, Ciarain Murtagh, Enda Smith; Brian Stack, Diarmuid Murtagh, Niall Kilroy.

Teams are out on the pitch!