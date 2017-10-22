Connacht FA Youth Cup & Shield Fixtures Weekend 4th /5th November 2017

Connacht U-12 CUP 2nd Round Weekend 4th/5th November 2017
CORRIB RANGERS V STRAND CELTIC
BALLINASLOE TIGERS V NEWTOWN B
FAHY ROVERS V MERVUE UNITED A
GURTEEN CELTIC V BALLYMOE
ARROW HARPS V CRAUGHWELL UNITED B
MANULLA A V COLEMANSTOWN UTD
CLAREMORRIS A V MOYNE VILLA A
COLGA A V TUAM CELTIC
NEWTOWN A V BENBULBEN CELTIC
BALLINROBE V KILSHANVEY UTD
Connacht U-14 CUP 2nd Round Weekend 4th/5th November 2017
COLGA B V CORRIB RANGERS
ARROW HARPS V STONEPARK
MANULLA A V ATHENRY B
BALLINA TOWN V SALTHILL DEVON A
MERVILLE UNITED V MERVUE UNITED B
CORRIB CELTIC V TEMPLE VILLA O4
Connacht U-16 CUP 2nd Round Weekend 4th/5th November 2017
BOYLE CELTIC V UCL HARPS
MANOR RANGERS V BALLYMOTE CELTIC
COROFIN UNITED V MANULLA
BALLISODARE UNITED V YEATS UTD
DUNMORE TOWN V WESTPORT UNITED
RENMORE V MOYNE VILLA A
ATHENRY A V COLGA A
Connacht U-12 Shield 1st Round Weekend 4th/5th November 2017
CASTLEREA CELTIC V DUNMORE TOWN
BEARNA NA FORBACHA V CREGMORE C
MAREE/ORANMORE B V CORRIB CELTIC A
SWINFORD V SALTHILL DEVON C
REAL TUBBER V CONN RANGERS
ST BERNARDS B V BALLYHEANE
Connacht U-14 Shield 1st Round Weekend 4th/5th November 2017
SALTHILL DEVON B V TUAM CELTIC
MOYNE VILLA V AC CELTIC BLUES
AC CELTIC HOOPS V GURTEEN CELTIC
ST BERNARDS V ST JOHNS
COLEMANSTOWN V KNOCKNACARRA
CRAUGHWELL UNITED V ST JOHNDS ATHLETIC
RENMORE V CASTLEBAR CELTIC B
MELVIEW V CARRICK TOWN
MOORE UNITED V BALLISODARE UNITED
WESTPORT UNITED B V HUDSON BAY BUOYS
KINVARA UNITED V COROFIN UNITED
BALLYGAWLEY CELTIC V BEARNA NA FORBACHA
TEMPLE VILLA 05 V REAL TUBBER
KILTIMAGH KNOCK UTD V KILLALA
ARDAGH UNITED V BALLYHEANE
ST JOSEPHS B V CREGMORE
Connacht U-16 Shield 1st Round Weekend 4th/5th November 2017
FAHY ROVERS V CLAREMORRIS
KILLALA V ARROW HARPS
STRAND CELTIC V KILLGLASS/ENNISCRONE
Connacht U-18 Cup 2nd Round Weekend 11th/12th November 2017
MERVUE UNITED V GALWAY HIBS
ATHENRY B V STONEPARK
COOLANEY UNITED V MANULLA
Connacht U-18 Shield 1st Round Weekend 11th12th November 2017
MOYNE VILLA V CASTLEBAR CELTIC