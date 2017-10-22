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Connacht FA Youth Cup & Shield Fixtures Weekend 4th /5th November 2017

By Sport GBFM
October 22, 2017

Time posted: 6:57 pm

Connacht U-12 CUP 2nd Round Weekend 4th/5th November 2017

CORRIB  RANGERS V STRAND CELTIC

BALLINASLOE TIGERS V NEWTOWN  B

FAHY ROVERS V MERVUE UNITED  A

GURTEEN CELTIC V BALLYMOE

ARROW HARPS V CRAUGHWELL UNITED  B

MANULLA  A V COLEMANSTOWN UTD

CLAREMORRIS  A V MOYNE VILLA  A

COLGA  A V TUAM CELTIC

NEWTOWN  A V BENBULBEN  CELTIC

BALLINROBE V KILSHANVEY UTD

 

Connacht U-14 CUP 2nd Round Weekend 4th/5th November 2017

COLGA  B V CORRIB RANGERS

ARROW HARPS V STONEPARK

MANULLA  A V ATHENRY  B

BALLINA TOWN V SALTHILL DEVON  A

MERVILLE UNITED V MERVUE UNITED  B

CORRIB CELTIC V TEMPLE VILLA  O4

 

Connacht U-16 CUP 2nd Round Weekend 4th/5th November 2017

BOYLE CELTIC V UCL HARPS

MANOR RANGERS V BALLYMOTE CELTIC

COROFIN UNITED V MANULLA

BALLISODARE UNITED V YEATS UTD

DUNMORE TOWN V WESTPORT UNITED

RENMORE V MOYNE VILLA  A

ATHENRY  A V COLGA  A

 

Connacht U-12 Shield 1st Round Weekend 4th/5th November 2017

CASTLEREA CELTIC V DUNMORE  TOWN

BEARNA NA FORBACHA V CREGMORE  C

MAREE/ORANMORE  B V CORRIB CELTIC  A

SWINFORD V SALTHILL DEVON  C

REAL TUBBER V CONN RANGERS

ST BERNARDS  B V BALLYHEANE

 

 

Connacht U-14 Shield 1st Round Weekend 4th/5th November 2017

SALTHILL DEVON  B V TUAM CELTIC

MOYNE VILLA V AC CELTIC  BLUES

AC CELTIC HOOPS V GURTEEN CELTIC

ST BERNARDS V ST JOHNS

COLEMANSTOWN V KNOCKNACARRA

CRAUGHWELL UNITED V ST JOHNDS ATHLETIC

RENMORE V CASTLEBAR CELTIC  B

MELVIEW V CARRICK TOWN

MOORE UNITED V BALLISODARE UNITED

WESTPORT UNITED  B V HUDSON BAY BUOYS

KINVARA UNITED V COROFIN UNITED

BALLYGAWLEY CELTIC V  BEARNA NA FORBACHA

TEMPLE VILLA 05 V REAL TUBBER

KILTIMAGH KNOCK UTD V KILLALA

ARDAGH UNITED V BALLYHEANE

ST JOSEPHS  B V CREGMORE

 

Connacht U-16 Shield 1st Round Weekend 4th/5th November 2017

FAHY ROVERS V CLAREMORRIS

KILLALA V ARROW HARPS

STRAND CELTIC V KILLGLASS/ENNISCRONE

 

Connacht U-18 Cup 2nd Round Weekend 11th/12th November 2017

MERVUE UNITED V GALWAY HIBS

ATHENRY  B V  STONEPARK

COOLANEY UNITED V  MANULLA

 

Connacht U-18 Shield 1st Round Weekend 11th12th November 2017

MOYNE VILLA V CASTLEBAR CELTIC

 

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