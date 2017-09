AIG Cups & Shields Results and Draws

AIG Barton Shield Semi-Finals

At Carton House

Galway beat Tralee by 4 holes

Joe Lyons & Luke O’Neill beat Darren O’Sullivan & Eoghan O’Donnell by 1 hole; Ronan Mullarney & Liam Power beat Fergal O’Sullivan & Rory Hill by three holes.

Warrenpoint beat Castle by 2 Holes

Stephen Coulter & Paul Reavey lost to Alan Lowry & Jack Walsh by 2 holes; Colm Campbell & Ryan Gribben beat Alex Gleeson & Robert Moran by 4 holes

AIG Junior Cup Semi-Finals

Ballybunion 3.5, Loughrea 1.5

(Ballybunion names first)

Philip Byrne bt Padraig Hynes 2 holes; Frank Geary Jnr. lost to Evan O’Doherty 3/1; Ronan Cross bt Paddy McMahon 4/3′ Adrian Walsh bt David Byrnes 20th; Brian Slattery halved with Brendan Dunne

Grange 3.5, Malone 1.5

(Grange names first)

Kevin O’Meara bt Ben Brennan 2/1; Paul McNiff lost to Luke O’Sullivan 3/2; Graham McDonnell halved with James Millar; Niall McCormick bt David Fleming 2/1; Jack Ward bt Jamie Thompson 7/6

DRAW FOR THURSDAY

AIG Pierce Purcell Shield

Semi-Finals

Thursday 21st September

8am

Royal Curragh v Moyola Park

(Royal Curragh names first)

Michael Cleary & Brendan Mullins v Seamus Graffin & Timothy Steele; Eddie Trant & Jimmy Murphy v Malachy McKee & Stephen Heaney; Anthony Ryan & Thomas Powell v Bernard O’Kane & Gerald Loughlin; Martin Whitty & Bill Geraghty v Conor McKenna & Tony Johnston; Brenny Murphy & Paul Dempsey v Desmond Cleary & Martin McNabb

8.45am

Thurles v Portumna

(Thurles names first)

Tommy Quigley & Shane Quigley v Dean Cox & Brian Mooney

Stephen Quigley & Martin Fahy v Padric Cahalan & Alan Hayes

John Looby & Gerard Maguire v Dan Hogan & Padraig Hogan

Pat Coote & Sean Sherlock v Enda Quigley & Alan Page

Johnny Nevin & Adrian O’Keefe v Sean McEntee & David Hughes

AIG Junior Cup

Final

10.45am

Ballybunion v Grange

(Ballybunion names first)

Philip Byrne v Kevin O’Meara

Frank Geary Jnr v Paul McNiff

Ronan Cross v Graham McDonnell

Adrain Walsh v Niall McCormick

Brian Slattery v Jack Ward

AIG Barton Shield Final at Carton House

11.30am

Galway v Warrenpoint

Joe Lyons & Luke O’Neill v Stephen Coulter & Paul Reavey

Ronan Mullarney & Liam Power v Colm Campbell & Ryan Gribben